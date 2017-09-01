Kenya'daki başkanlık seçimlerinin sonuçları iptal edildi

Muhalefetin başkan adayı Raila Odinga'nın başvurusunu değerlendiren Yüksek Mahkeme, Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta'nın galip ilan edildiği seçimlerin geçersiz sayıldığına hükmetti.

Seçimlerde "düzensizlikler" görüldüğü ifade edilen mahkeme kararında, yeni seçimlerin 60 gün içinde yapılması çağrısında bulunuldu.

Kenya Bağımsız Seçim ve Sınırlar Komisyonu, kullanılan oyların yüzde 54,27'sini alan mevcut Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta'nın yeniden seçildiğini, muhalefetin adayı Odinga'nın ise yüzde 44,74 oy alarak seçimi kaybettiğini duyurmuştu.

Odinga, bilgisayara korsanlarının elektronik seçim sonuçlarına müdahale ederek Kenyatta lehine manipüle ettiği iddiasıyla Yüksek Mahkemeye başvurmuştu.

Seçim sonuçlarının ilan edilmesinin ardından muhalifler ülke genelinde çok sayıda protesto düzenlemişti. Kenya İnsan Hakları Komisyonu, polisin bu gösterilere müdahalesi sonucu 24 kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.