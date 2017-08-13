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    Kenya’da seçim sonrası şiddet: 24 kişi öldü

    Hürriyet Haber
    13 Ağustos 2017 - 22:43Son Güncelleme : 13 Ağustos 2017 - 22:43

    Afrika ülkesi Kenya’da 8 Ağustos’ta yapılan devlet başkanlığı ve genel seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından başlayan protesto gösterilerinde ölenlerin sayısı 24’e yükseldi.

    Kenya İnsan Hakları Komisyonu, ölenlerin 17’sinin başkent Nairobi’de hayatlarını kaybettikleri açıkladı.     

    BARİKATLAR KURULDU

    Yerel basın yolları barikatlarla kapatarak ateş yakan ve dükkânlara zarar veren protestocularla, polis arasında çatışma çıktığını ve polisin protestoculara ateş açtığını aktardı. Muhalefet partilerinin oluşturduğu Ulusal Süper İttifakı Partisi, Kenya polisinin, aralarında çocukların da bulunduğu 100 protestocuyu öldürdüğünü iddia etti. Hükümet ise iddiaları yalanladı. Muhalefet lideri Raila Odinga, destekçilerinden bugün işe gitmemelerini istedi, hükümeti de usulsüzlük ve şiddet uygulamakla suçladı.

    Etiketler: Kenya , seçim , gazetehaberleri
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