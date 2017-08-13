Kenya’da seçim sonrası şiddet: 24 kişi öldü

Kenya İnsan Hakları Komisyonu, ölenlerin 17’sinin başkent Nairobi’de hayatlarını kaybettikleri açıkladı.

BARİKATLAR KURULDU

Yerel basın yolları barikatlarla kapatarak ateş yakan ve dükkânlara zarar veren protestocularla, polis arasında çatışma çıktığını ve polisin protestoculara ateş açtığını aktardı. Muhalefet partilerinin oluşturduğu Ulusal Süper İttifakı Partisi, Kenya polisinin, aralarında çocukların da bulunduğu 100 protestocuyu öldürdüğünü iddia etti. Hükümet ise iddiaları yalanladı. Muhalefet lideri Raila Odinga, destekçilerinden bugün işe gitmemelerini istedi, hükümeti de usulsüzlük ve şiddet uygulamakla suçladı.