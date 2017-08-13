Kenya’da büyük göçü çekecek

EŞİ Neslişah Alkoçlar’la birlikte yeniden Kenya’ya giden Engin Altan Düzyatan, vahşi hayvanların yiyecek ve su bulmak için çıktıkları göç yolculuğunu görüntüleyecek. Bir yandan fotoğraf da çekecek olan ünlü oyuncu, o kareleri açacağı bir sergide beğeniye sunacak. Elde edeceği gelirle de hem Türkiye’de bir vakfa bağış yapacak hem de Afrika’da su kuyuları açtıracak.





AFRİKA’YA

BİR KATKIM OLSUN

Engin Altan Düzyatan, iki yıl önce verdiği bir röportajda Afrika’daki çocukların su alabilmek için 50-60 kilometre yürümek zorunda kaldıklarını anlatmış, şöyle konuşmuştu: “Buradaki insanları görüp etkilenmemek mümkün değil. Çocuklar su almak için gittikleri yerden 1 gün sonra dönüyorlar. Oysa Afrika’da gerekli derinliğe indiğin takdirde nereyi kazarsan kaz su var. O yüzden Afrika’da su kuyuları açtırmak istiyorum. Ufak da olsa bu coğrafyaya bir katkım olsun istiyorum.”