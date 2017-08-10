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    Kentte göz gözü görmüyor!

    Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)
    10 Ağustos 2017 - 10:16Son Güncelleme : 10 Ağustos 2017 - 11:05

    NEM oranının yüzde 92’lere ulaştığı Antalya’da kentin üstüne nem bulutları çöktü. Antalya'ya yüksek yerden bakanlar, şehir merkezini nem nedeniyle görmekte zorlandı.

    Hava sıcaklığının bir süreden bu yana 35 derecelerde seyrettiği Antalya’da, Meteoroloji 4’üncü Bölge Müdürlüğü kent merkezinde sabaha karşı hava sıcaklığını 27 derece, deniz suyu sıcaklığını 30 derece olarak ölçerken, nem oranı da yüzde 92’ye ulaştı. Kentin üzerine nem bulutları çöktü. Yüksek nem, görüş mesafesini etkiledi. Kent merkezinde bazı noktalarda görüş mesafesi oldukça düştü, binalar nem bulutlarının arasında kayboldu.

    Kentte göz gözü görmüyor

    Konyaaltı Sahili’nde de nemin etkisi hissedildi. Normal günlerde rahatlıkla görülebilen Beydağları, sahil bandı ve falezler nem bulutları içinde kayboldu. Antalya’nın kuzey girişindeki Kepez Seyir Terası’nda duran sürücüler ise nem nedeniyle turizm kentini izleyemedi. Gece yarısından sonra başlayan yüksek nemin gün boyunca etkili olacağı kaydedildi.

    Kentte göz gözü görmüyor

     

     

     

    Etiketler: ANTALYA , yüksek nem , nem bulutları
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