Kentte büyük ikramiye heyecanı! 3 ayda 2. oldu...

Milli Piyango İdaresi’nce yapılan çekilişte Sayısal Loto’nun 5 milyon 882 bin 341 lira 35 kuruşluk büyük ikramiyesi, Isparta’dan yatırılan kupona isabet etti. 12, 14, 20, 26, 40 ve 48 numaralı kuponla büyük ikramiyenin rastladığı kuponun kent merkezindeki bir bayiden alındığı belirlendi. Bayinin camına, 'Sayısal Loto büyük ikramiye 5.882.341,35 TL bayimizden çıktı' yazısı asıldı.

'BİZİ DE GÖRÜRSE İYİ OLUR'

Büfe işletmecisi Tuncay Çeliker, "Bizim buraya çıkan üçüncü ikramiyemiz. Daha önce 10 numaradan, Milli Piyango’dan yılbaşında 40 milyon TL vurmuştu. Şimdi de Sayısal Loto’dan 5 milyon 800 bin TL çıktı. Çıkan arkadaşa hayırlı olsun. İnşallah Isparta’mıza bir şeyler yapmayı düşünüyordur. Makineye oynattı. Tam kolon, 12 TL’lik kupon oynadı. Bizim istediğimiz yok; ama Isparta’mıza bir şeyler yaparsa seviniriz. Bizi de görürse iyi olur. Talihlinin kendine kalmış bir şey" dedi.

GEÇEN AY, SÜPER LOTO ÇIKMIŞTI

Öte yandan 14 Eylül’de 9 haftadır devreden Süper Loto’nun 24 milyon 644 bin 631 lira 5 kuruşluk büyük ikramiyesi de Isparta’da yatırılan kupona isabet etmişti. Talihli, henüz ortaya çıkmadı.