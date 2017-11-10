Kentsel dönüşümde yeni sistem.. Kentsel dönüşümde elektronik tebligat dönemi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, kentsel dönüşümün önünün kesilmemesi gerektiğini belirterek, "Yüzlerce insanı bir kişinin kötü niyetli tavrı engellememeli. O yüzden elektronik tebligat dönemi başlıyor." dedi.

Bir mahalleyi bölünce bin tane evin değiştirilip dönüştürülmesi gerektiğini ifade eden Özhaseki, 5-6 bin kişiye tebligat yapabilmenin kolay olmadığına işaret etti.

Özhaseki, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tebligatı yapıyorsunuz, birkaç kişiyi bulamıyorsunuz. Kimisi ölmüş oluyor, veraset intikali yapılmamış çıkıyor, kimin mirasçısı olduğunu bilemiyorsunuz. Kimisi müteahhitin önünü kesip işi engellemek veya daha fazla alabilmek için 2,5 metrekareyi Kanada'daki birine satıyor. Kanada'daki birini bulun, tebligatı yapın işinize devam edin. O zaman bütün bunlar karşısında o alan olduğu gibi kilitlenip kalıyor. Yapacağınız tek şey, elektronik mekanizmaya geçmek, bunu belirli bir mekanizmayla ilan etmek."

Kişinin bedelle ilgili itirazı varsa dava açma hakkı bulunduğunu ifade eden Özhaseki, bu konuda mahkemelerin vatandaştan yana olduğunu kaydetti.

Vatandaşın hakkını her zaman arayabileceğini dile getiren Özhaseki, "Ama kentsel dönüşümün önünün kesilmemesi lazım. Yüzlerce insanı bir kişinin kötü niyetli tavrı engellememeli. O yüzden elektronik tebligat dönemi başlıyor." dedi.

"Ankara'nın büyük bir ihtiyacına cevap verecek"

Başkentte inşaatı uzun zamandır devam eden Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) binasının durumuna ilişkin ise Özhaseki, binanın inşaatının geniş bir alanda, konser ve koro salonları şeklinde düzenlenerek başladığını söyledi.

CSO binasının inşaatı bittiği zaman Ankara'nın büyük bir ihtiyacına cevap vereceğini anlatan Özhaseki, "Çok güzel bir görüntüsü var. Geriden bakıldığı zaman mimari ve siluet olarak diğer binalardan farklılığını hissettiriyor. Hoş bir salon olarak ortaya çıkacak. İnşallah 2019'un ortalarında, iki seneye kalmadan Ankara böyle bir sosyal tesise kavuşmuş olur." diye konuştu.