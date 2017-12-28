Kentsel dönüşüm kredisi nedir?

Hangikredi.com tarafından hazırlanan bu yazıda kentsel dönüşüm ile ilgili detaylar anlatılıyor.

KENTSEL DÖNÜŞÜM KREDİSİ NEDİR?

Kentsel dönüşüm kredisi oturduğumuz binanın yıkılıp yeniden inşa edilmesi için bankaların sunduğu bir kredi ürünü. Afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi hakkındaki kanun kapsamında sunulan kentsel dönüşüm kredisi afet riski altındaki riskli yapılar için verilmekte. Genellikle müteahhitle anlaşılması halinde mütahhit firma tarafından riskli binalar ücret talep edilmeden yenilense de bazı binalar için bu mümkün olamıyor. İşte böyle durumlar bankaların sunduğu kentsel dönüşüm kredileri imdada koşuyor.

Ancak entsel dönüşüm kredisi ürünü olarak tanımlanan bu ürünü alabilmek için bazı şartlar gerekiyor.

KENTSEL DÖNÜŞÜM KREDİSİNİ NASIL ALABİLİRİM?

Kentsel dönüşüm kredisin afet riski altındaki riskli yapılar için veriliyor. Bunun saptanabilmesi için yapının riskli alanda yer alması ya da riskli yapı olduğunun raporlarla tespit edilmiş olması gerekmekte. Bu kredi ürününden riski yapıda en az 1 yıldır oturan kiracılar ve riskli konut sahibi olup farklı bir konut almak isteyenler faydalanabiliyor.