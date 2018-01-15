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Kentsel dönüşüm kira yardımı nedir?

Hürriyet Haber
15.01.2018 - 09:33 | Son Güncelleme:

İstanbul başta olmak üzere büyük şehirlerde kentsel dönüşüm son hız devam ediyor. Evi, kentsel dönüşümle yenilenecek olanların ise aklında birçok konu var. Bunlardan biri de kentsel dönüşüm kira yardımı.

Hangikredi.com tarafından hazırlanan bu yazıda kentsel dönüşüm kredi yardımı ile ilgili detaylar anlatılıyor...

KENTSEL DÖNÜŞÜM KİRA YARDIMI NEDİR?

Kentsel dönüşüm kapsamında yenilenen binalarda yaşayan vatandaşlara, bina bitim süresine kadar verilen kira yardımına kentsel dönüşüm kira yardımı deniliyor. Bu kira yardımını vermekteki temel amaç, binası yenilenen vatandaşın mağduriyetini önlemek.

Binayı yenileyen firma ile yapılan anlaşma doğrultusunda kira yardımı verilebileceği gibi bazı şartlar sağlandığında devletten de kentsel dönüşüm kira yardımı alınabiliyor. Kira yardımından, belirlenmiş olan güncel tutar oranında 18 ay faydalanabiliyorsunuz. Yapılacak yardım tutarı ise ilden ile değişiklik gösteriyor. Kentsel dönüşüme giren binada kiracı olmanız halinde ise taşınma yardımı alabiliyorsunuz.

KENTSEL DÖNÜŞÜM KİRA YARDIMI ŞARTLARI NELERDİR?

Kentsel dönüşüm kira yardımından faydalanabilmeniz için binanızın riskli yapı grubunda olduğu için yeniden yapılıyor olması gerekiyor. Binanız için ilgili kurumdan riskli bina raporu aldıysanız ve yaşadığınız bölgede kentsel dönüşüm uygulanıyorsa, binanızın yeniden yapılması durumunda kentsel dönüşüm kira yardımı alabilirsiniz. Kentsel dönüşüm kira yardımı için hak sahipleri gerekli belgelerle birlikte Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İl Müdürlüklerine başvuruda bulunabilirler.

KENTSEL DÖNÜŞÜM KİRA YARDIMI İÇİN GEREKLİ BELGELER

Kentsel dönüşüm kira yardımına başvururken şu belgelere ihtiyacınız olacak:

  • Başvuru formu (kurumda veriliyor)
  • Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi
  • Konut veya iş yerine ait güncel ve imzalı tapu aslı ile fotokopisi
  • Konut veya iş yerinin bağımsız bölümünü gösteren tapu aslı ve fotokopisi
  • Riskli bina tespit raporu inceleme formu
  • Yeni oturum adresini gösteren adrese dayalı nüfus kayıt örneği
  • Kamu bankalarından açılmış bir banka hesabına ait hesap cüzdanının fotokopisi
Etiketler:
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Kredi Hesaplama servisi tarafından sağlanmaktadır.

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