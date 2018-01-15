Kentsel dönüşüm kira yardımı nedir?

Hangikredi.com tarafından hazırlanan bu yazıda kentsel dönüşüm kredi yardımı ile ilgili detaylar anlatılıyor...

KENTSEL DÖNÜŞÜM KİRA YARDIMI NEDİR?

Kentsel dönüşüm kapsamında yenilenen binalarda yaşayan vatandaşlara, bina bitim süresine kadar verilen kira yardımına kentsel dönüşüm kira yardımı deniliyor. Bu kira yardımını vermekteki temel amaç, binası yenilenen vatandaşın mağduriyetini önlemek.

Binayı yenileyen firma ile yapılan anlaşma doğrultusunda kira yardımı verilebileceği gibi bazı şartlar sağlandığında devletten de kentsel dönüşüm kira yardımı alınabiliyor. Kira yardımından, belirlenmiş olan güncel tutar oranında 18 ay faydalanabiliyorsunuz. Yapılacak yardım tutarı ise ilden ile değişiklik gösteriyor. Kentsel dönüşüme giren binada kiracı olmanız halinde ise taşınma yardımı alabiliyorsunuz.

KENTSEL DÖNÜŞÜM KİRA YARDIMI ŞARTLARI NELERDİR?

Kentsel dönüşüm kira yardımından faydalanabilmeniz için binanızın riskli yapı grubunda olduğu için yeniden yapılıyor olması gerekiyor. Binanız için ilgili kurumdan riskli bina raporu aldıysanız ve yaşadığınız bölgede kentsel dönüşüm uygulanıyorsa, binanızın yeniden yapılması durumunda kentsel dönüşüm kira yardımı alabilirsiniz. Kentsel dönüşüm kira yardımı için hak sahipleri gerekli belgelerle birlikte Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İl Müdürlüklerine başvuruda bulunabilirler.

KENTSEL DÖNÜŞÜM KİRA YARDIMI İÇİN GEREKLİ BELGELER

Kentsel dönüşüm kira yardımına başvururken şu belgelere ihtiyacınız olacak: