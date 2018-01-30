Kentsel dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m kira yardÄ±mÄ± 860 liradan...

AA muhabirinin, Ã‡evre ve Åžehircilik BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan aldÄ±ÄŸÄ± bilgiye gÃ¶re, riskli alanlarÄ±n ve riskli yapÄ±larÄ±n kentsel dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m kapsamÄ±nda saÄŸlÄ±klÄ± ve gÃ¼venli yaÅŸam alanlarÄ± haline getirilmesi amacÄ±yla 31 AralÄ±k 2012'de Ã§Ä±karÄ±lan 6306 sayÄ±lÄ± Afet Riski AltÄ±ndaki AlanlarÄ±n DÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rÃ¼lmesi HakkÄ±nda Kanun kapsamÄ±nda, riskli yapÄ± olarak tespit edilen yapÄ±lardaki hak sahiplerine yapÄ±lacak kira yardÄ±mlarÄ± TÃœFE doÄŸrultusunda arttÄ±rÄ±ldÄ±.

Bu kapsamda illere gÃ¶re kira yardÄ±mlarÄ± en dÃ¼ÅŸÃ¼k 595 lira, en yÃ¼ksek 960 lira olarak belirlendi.

Buna gÃ¶re, kentsel dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m kira bedeli Artvin, Bilecik, BingÃ¶l, Bolu, Burdur, Ã‡ankÄ±rÄ±, Erzincan, GÃ¼mÃ¼ÅŸhane, Hakkari, KÄ±rÅŸehir, NevÅŸehir, Sinop, Tunceli, Bayburt, Karaman, KÄ±rÄ±kkale, BartÄ±n, Ardahan, IÄŸdÄ±r, Yalova, KarabÃ¼k ve Kilis'te 595 lira oldu. Bu ÅŸehirlerde kiracÄ±lara bir kereye mahsus bin 190 lira, sÄ±nÄ±rlÄ± ayni hak sahibine ise 2 bin 975 lira Ã¶denecek.

Kentsel dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m kira yardÄ±mÄ±nÄ±n 675 lira olduÄŸu Amasya, Bitlis, Edirne, Giresun, Isparta, Kars, Kastamonu, KÄ±rklareli, MuÅŸ, NiÄŸde, Rize, Siirt,

UÅŸak, Yozgat, Aksaray, ÅžÄ±rnak, Osmaniye, DÃ¼zce'de ise kiracÄ±lara bir kez olmak Ã¼zere bin 350 lira, sÄ±nÄ±rlÄ± ayni hak sahibine 3 bin 375 lira verilecek.

AdÄ±yaman, Afyonkarahisar, AÄŸrÄ±, Ã‡orum, ElazÄ±ÄŸ, KÃ¼tahya, Ordu, Sivas, Tokat, Zonguldak, Batman, Ã‡anakkale'de ise kentsel dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m kira yardÄ±mÄ± 755 lira olacak. Bu kentlerde kiracÄ±lara bir kez olmak ÅŸartÄ±yla bin 510 lira, sÄ±nÄ±rlÄ± ayni hak sahibine ise 3 bin 775 lira Ã¶deme yapÄ±lacak.



Kentsel dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m kira yardÄ±mÄ± AydÄ±n, BalÄ±kesir, Denizli, DiyarbakÄ±r, Erzurum, EskiÅŸehir, Gaziantep, Hatay, Mersin, Kayseri, Kocaeli, Malatya, Manisa, KahramanmaraÅŸ, Mardin, MuÄŸla, Sakarya, Samsun, TekirdaÄŸ, Trabzon, ÅžanlÄ±urfa ve Van'da 830 lira olarak belirlendi. Bu ÅŸehirlerde kiracÄ±lara bir kez olmak ÅŸartÄ±yla bin 660 lira, sÄ±nÄ±rlÄ± ayni hak sahibine ise 4 bin 150 lira verilecek.



Kentsel dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m kira yardÄ±mÄ±nÄ±n 905 lira olarak belirlendiÄŸi Adana, Antalya, Bursa ve Konya'da da kiracÄ±lara bir kereye mahsus olmak Ã¼zere bin 810 lira, sÄ±nÄ±rlÄ± ayni hak sahibine ise 4 bin 525 lira Ã¶denecek.

Kentsel dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m kira yardÄ±mÄ±nÄ±n 860 liradan 960 liraya yÃ¼kseltildiÄŸi Ã¼Ã§ bÃ¼yÃ¼k ÅŸehir Ankara, Ä°stanbul, Ä°zmir'de de kiracÄ±lara bir kez olmak ÅŸartÄ±yla bin 920 lira, sÄ±nÄ±rlÄ± ayni hak sahibine ise yine bir kez olmak Ã¼zere 4 bin 800 lira aktarÄ±lacak.





