Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Kenti ayağa kaldıran tecavüz söylentisini yayanların kimlikleri belli oldu

    Kenti ayağa kaldıran tecavüz söylentisini yayanların kimlikleri belli oldu

    İHA
    26.12.2017 - 16:16 | Son Güncelleme:

    Yozgat'ta 'üniversite öğrencisi bir kadının 5 kişinin cinsel saldırısına maruz kaldığı, bıçaklandığı ve hastaneye kaldırıldığı' yönündeki asılsız iddiaları sosyal medyada paylaşan 6 kişinin kimlikleri İl Emniyet Müdürlüğü Ekipleri tarafından tespit edildi ve haklarında suç uydurma suçundan tahkikat başlatıldı.

    Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü tarafından olayla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "23.12.2017 günü saat 02:00 sıralarında idaremiz Bozok Üniversitesi'nde meydana geldiği iddia edilen bir kız öğrencinin 5 şahıs tarafından tecavüze uğradığı ayrıca kesici aletle yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı şeklinde sosyal medya üzerindeki paylaşımlar ile ilgili olarak görevlilerimizce yapılan araştırmalar neticesinde iddia edilen olayın gerçeği yansıtmadığı anlaşılarak konu hakkında günün nöbetçi Cumhuriyet Savcısına bilgi verilmiştir.

    Alınan talimatta konunun araştırılarak paylaşımı yapan şüpheli ya da şüpheliler hakkında suç uydurma suçundan işlem yapılarak evrakın Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmesi talimatı alınması üzerine yapılan çalışmalarda olayın şüphelilerinin Bozok Üniversitesi'nde öğretim gören N.A, İ.Ö, G.G, F.D, T.T, H.L isimli şahıslar olduğu tespit edilmiş, şahıslar yakalanarak haklarında suç uydurma suçundan tahkikata başlanılmıştır" denildi.

    Etiketler: üniversite öğrencileri
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri