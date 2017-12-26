Kenti ayağa kaldıran tecavüz söylentisini yayanların kimlikleri belli oldu

Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü tarafından olayla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "23.12.2017 günü saat 02:00 sıralarında idaremiz Bozok Üniversitesi'nde meydana geldiği iddia edilen bir kız öğrencinin 5 şahıs tarafından tecavüze uğradığı ayrıca kesici aletle yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı şeklinde sosyal medya üzerindeki paylaşımlar ile ilgili olarak görevlilerimizce yapılan araştırmalar neticesinde iddia edilen olayın gerçeği yansıtmadığı anlaşılarak konu hakkında günün nöbetçi Cumhuriyet Savcısına bilgi verilmiştir.

Alınan talimatta konunun araştırılarak paylaşımı yapan şüpheli ya da şüpheliler hakkında suç uydurma suçundan işlem yapılarak evrakın Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmesi talimatı alınması üzerine yapılan çalışmalarda olayın şüphelilerinin Bozok Üniversitesi'nde öğretim gören N.A, İ.Ö, G.G, F.D, T.T, H.L isimli şahıslar olduğu tespit edilmiş, şahıslar yakalanarak haklarında suç uydurma suçundan tahkikata başlanılmıştır" denildi.