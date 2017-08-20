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    Kenger sakızının kilosu 600 TL'den satılıyor

    İHA
    20 Ağustos 2017 - 20:48Son Güncelleme : 20 Ağustos 2017 - 20:51

    Kergen bitkisinin kök kısmından elde edilen, her derde deva kenger sakızının kilosu 600 TL’den satılıyor.

    Türkiye'nin birçok bölgesinde kendiliğinden yetişen kenger bitkisinin kök kısmından elde edilen kenger sakızının kilosu altınla yarışıyor. Bir kilosu 600 TL'den satılan kenger sakızının fiyatı yaklaşık 2 çeyrek altın değerinde. Sakızın toplanmasının güç olması ve toplatılacak kişi bulunamayışı nedeniyle fiyatının yüksek olduğu ifade ediliyor.

    Kenger sakızının kilosu 600 TLden satılıyor

    Sivas'da 15 yıldır kenger sakızı satışı yapan Sebahattin Doymuş, "Kenger sakızının üretimi Temmuz ayının ortasında, kenger bitkisinin kuruduğu zaman olur. Çok zahmetlidir. Toplanırken; kengerin etrafına bir kanal eşilir. Daha sonra kengerin kökü çıkarılır. Çıkardıktan sonra o kökün başı kesilir ve sütü alınır. Sütü aktıktan sonra iki ila iki buçuk saat sonra süt toplanır. O zaten iki saat sonra katılaşır, sakız haline gelir. Daha sonra elde yıkanır ve makine işleminden geçirilerek çiğnenecek kıvama getirilir" dedi.

    Kenger sakızının kilosu 600 TLden satılıyor

    Sakızın fiyatı hakkında bilgi veren Doymuş "Kilosu 600 TL, bunu yevmiye ile toplatıyoruz. Bir elemanın yevmiyesi 100 TL. Sabahtan akşama kadar yarım kilo bile toplayamaz. Üç tanesini 5 TL'den satıyoruz" şeklinde konuştu.

    Kenger sakızının kilosu 600 TLden satılıyor

    Sebahattin Doymuş, kenger sakızının birçok hastalığa iyi geldiğini belirtip, "Mide kanserine, mide reflüsüne, şeker hastalığına, orta kulak iltihabına, kalbin güçlenmesine ve kolesterole iyi geliyor. Çiğnedikten üç gün sonra bozulur ama raftayken hiçbir bozulma olmaz. Yurt dışından gurbetçiler sürekli gelip alıyorlar, çok seviyorlar, Sivaslı’dan çok yurt dışından daha fazla gelip alıyorlar" ifadelerini kaydetti.

    Etiketler: Kenger sakızı , Kenger , sakız
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