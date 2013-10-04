Bazı yörelerde yabani enginar olarak da tanınan, Anadolu’da yol kenarlarında, taş yanlarında yetişen bir bitkidir kenger. Dikenli yaprakları, top gibi bir çiçeği vardır ve hemen bütün Akdeniz ülkelerinde tanınır, bilinir.

İlk defa duyanlar için söyleyelim, kengerin yapraklarından yemeği, kökünden sakızı, püsküllü kısımlarından da yoğurt mayası yapılır. En çok sakızı bilinir herhalde kengerin. Bitkinin kök kısmının yarılıp içindeki sütün taşa akıtılması ve birkaç saat bekletilmesiyle elde edilen kenger sakızı oldukça sert, kekiğe benzer aromalı, sindirime ve dişlere çok faydalı bir sakızdır.

Eskiden çocuklara çiğnetirlermiş bu sakızı, dişleri beyaz olsun diye.

Kengerin dikenli yapraklarının yemeği yapılır. Bizim Saadet’e sordum “abla onu toplamak da soymak da çok zor iştir, ne el kalır adamda, ne kol” dedi. Ama toplanıp soyulduktan sonra yapılan yemeğin, bulgur pilavının ne kadar lezzetli olduğunu görünce “onca emeğe, eziyete değermiş” demekten alamıyor insan kendini.

Yüksük çorbası (Mersin)

İç harcı için; kıyma, yemeklik incecik doğranmış soğan, tuz ve karabiberi derin bir kapta iyice yoğurun.

Hamuru hazırlamak için; un, yumurta, tuz ve su ile kulak memesi kıvamında bir hamur yapın. Hamurdan yumurta büyüklüğünde bezeler yapın. Üzerlerine nemli bir bez örtüp 20 dakika kadar dinlendirdikten sonra bezeleri unlu bir zeminde açın.

3x3 santim boyutunda kareler kesin. Bu karelerin içine hazırladığınız kıymalı harçtan yerleştirin. Önce karşılıklı kenarları birbirine yapıştırın. Daha sonra, iki ucu yüzük biçiminde birleştirin.

Diğer taraftan, akşamdan ıslatılmış nohutları yıkayıp süzün ve 8-9 su bardağı suyla haşlayın. Nohutlar iyice yumuşayınca, yüzük şeklinde yaptığınız hamurları ilave edin ve arada sırada karıştırarak hamurlar yumuşayıncaya kadar pişirin.

Yağı bir tavada eritip salça ve naneyi ekleyerek pişirin. Bu karışımı kaynayan çorbaya ekleyin. Üzerine limon suyunu gezdirin ve bu şekilde biraz daha kaynatın. Sıcak sıcak servise sunun. Afiyet olsun...

Malzeme listesi

Hamur için;

-2 su bardağı un

-1 adet yumurta

-1 çay kaşığı tuz

-Yaklaşık 1 su bardağı su

İçi için;

-250 gr kıyma

-1 adet orta boy kuru soğan

-1 çay kaşığı tuz, karabiber

-Ayrıca, 1 adet limonun suyu

-1 yemek kaşığı bitkisel margarin

-2 yemek kaşığı domates salçası

-1 yemek kaşığı kuru nane