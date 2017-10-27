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    Kendisiyle evlenen kadın kendini aldattı

    DHA
    27.10.2017 - 18:02 | Son Güncelleme:

    2015 yılında kendisiyle evlenen Sophie Tanner, kendisini bir başkasıyla aldattığını söyledi.

    Tanner, kendisini çok eşliliğe inanan fakat kendisiyle olan birlikteliği boyunca geçici bir süreliğine tek eşliliğe geri dönen Ruari Barret ile aldattığını söyledi. Beş yıl süren ilişkilerinin ardından Barret’ın da kendisine sologamiye (kişinin kendisiyle evlenmesi) adadığı bildirildi.

    Özel bir televizyon programına konuşan Tanner, "Sologami kişinin kendisini sevmesiyle ilgilidir. Kişinin kendisine önem vermesi diğer romantik ilişkiler kadar önemlidir. Bu durum, bütün romantik ilişkileri reddedip bir rahibe olacağınız anlamına gelmiyor. Bu sadece, kötü ilişkileri reddetmek. Kendinizle evlenmeniz, hayatınız boyunca kendi mutluluğunuzdan sorumlu olmak demek ve bu yüzden boşanmak gibi bir seçenek yok" dedi. 

    Etiketler: Sophie Tanner , Evlilik
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