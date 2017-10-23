Kendisini tecavüzden kurtaran çiçekçiye böyle teşekkür etti

Floransa'da geçe 11.30 saatlerinde sokakta yürüyen Gaia Guarnotta bir grup sarhoş erkekle karşılaştı. 25 adam, kadına şakalar yapmaya başladılar ardından kendileriyle selfie çekmek için ısrarcı oldular. Saldırganlar daha sonra "Bizimle gelsene, seni eğlendiririz gibi cümleler kurmaya başladılar ve fiziki temasa başladılar.

Genç kadının rahatsız edildiğini gören Bangladeş'ten çiçek satıcısı Hüseyin Alamgir, genç kadını grubun ellerinden kurtararak güvenli bir alana götürdü.

Ona yiyecek içecek getirdi ve bir de gül verdi.

Guarnotta, Facebook'ta yaşadıklarını anlatan bir metin paylaştı. "Eğer o gece o orada olmasaydı şu an size bu hikayeyi anlatmıyor olacaktım. Ona nasıl teşekkür edeceğimi bilmiyorum" yazdı.

Genç kadın Facebook'ta "O gece ona vesikalık fotoğrafımı verdim. Ömrü boyunca hayatını kurtardığı genç kızı hatırlayabilsin diye.. O benim asla unutamayacağım bir yüz. Tanrıya şükürler olsun ki bu dünyada Hüseyin gibi insanlara yardım eden ve karşılık beklemeyen insanlar var." ifadelerini kullandı.

58 yaşındaki çiçek satıcısı 2005 yılından beri Floransa'da yaşıyor.