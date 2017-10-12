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    Kendisini öğretmen olarak tanıtan firari tacizci yakalandı

    Davut CAN / İZMİR, (DHA)
    12.10.2017 - 00:50 | Son Güncelleme:

    İZMİR’İN Bayraklı İlçesi’nde, kendisini spor hocası olarak tanıtan ve okul çevrelerinde küçük çocukları taciz ettiği iddia edilen cezaevi firarisi Erman A., bugün sahte kimlikle yakalandı.

    Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, iddiaya göre kendisini spor hocası olarak tanıtıp, küçük yaştaki çocukları taciz eden Erman A.’yı, teknik ve fiziki takip sonucu bugün Çiçek Mahallesi 1637 sokakta yakalayarak gözaltına aldı. Cezaevi firarisi olduğu öğrenilen ve üzerinde başkası adına hazırlanmış sahte kimlik çıkan Erman A.’nın 10 ayrı suçtan arandığı ortaya çıktı.

    Erman A.’nın emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği kaydedildi.

    Kendisini öğretmen olarak tanıtan firari tacizci yakalandı

    Etiketler: İzmir , Bayraklı , taciz , cinsel istismar
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