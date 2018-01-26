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    Kendisini aldatan kocasından boşandı! Böyle kutladı...

    DHA
    26.01.2018 - 11:30 | Son Güncelleme:

    TEKİRDAĞ’ın Malkara ilçesinde yaşayan Ümmü Çakır(42), kendisini aldattığı gerekçesiyle dava açtığı eşinden 3 yıl sonra boşanmasını ilginç bir şekilde kutladı. Kiraladığı otomobilin arka ve ön tarafına, ’Boşandım. Çok mutluyum. Kurtuldum’ yazarak ilçede tur atan Çakır, mahallede komşuları, kahvelerde oturanlar ve esnafa lokma dağıttı.

    Malkara’da yaşayan Ümmü Çakır, 22 yıl önce evlendiği 3 çocuğunun babası İ.Ö., hakkında 3 yıl önce kendisini aldattığı gerekçesiyle Malkara Aile Mahkemesi’nde boşanma davası açıp, evini terk ederek annesinin yanına yerleşti.

    Kendisini aldatan kocasından boşandı Böyle kutladı...

    Açtığı davayı kazanan ve adliyeden ayrılan Çakır, önce bir otomobil kiralayıp, balonlarla süsledi.

    Kendisini aldatan kocasından boşandı Böyle kutladı...

    Çakır, ön ve arkasına, ’Boşandım. Kurtuldum. Çok mutluyum’ yazdırdığı otomobille ilçede tur atarak boşanmasını ilk etabını kutladı.

    Kendisini aldatan kocasından boşandı Böyle kutladı...

    Çakır, daha sonra da mahallesindeki komşuları, kahvede oturanlar ve esnafa lokma dağıttı. Çakır, gecede evinde arkadaşlarıyla bir araya gelerek kutlama yaptı.

    Kendisini aldatan kocasından boşandı Böyle kutladı...

    Boşandığı için dünyanın en mutlu insanı olduğunu söyleyen Ümmü Çakır, "22 yıl önce severek evlendik. Ancak 3 yıldır bugünü bekliyordum. Mahkemenin verdiği karar çok sevindim. Davayı kazandım. Kahvelerde, mahalledeki komşularıma ve esnafa lokum dağıttım. Ayrıca bir otomobil kiralayıp süsleyip şehir turu attım. Çok sevinçliyim. Akşamda arkadaşlarımla birlikte parti yaptım" dedi.

    Kendisini aldatan kocasından boşandı Böyle kutladı...

     

    Etiketler: boşanma davası , aldatılma , son dakika
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