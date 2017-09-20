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    Kendisine tecavüz eden sevgilisini öldürdü!

    Eyyüp BURUN/DHA
    20.09.2017 - 14:21 | Son Güncelleme: 20.09.2017 - 14:26

    GAZİANTEP’te, birlikte yaşadığı sevgilisi Ahmet Arif Arhan’ı yaşadıkları tartışmanın ardından bıçaklayarak öldüren Dilara A., jandarmaya teslim oldu. Dilara A., kendisine tecavüz ettiği için cinayeti işlediğini öne sürdü.

    Olay, dün gece Beştepe Mahallesi’nde meydana geldi.Dilara A. ile birlikte yaşadığı Ahmet Arif Arhan arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Dilara A. mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla Arhan’ı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Dilara A., olayın ardından telefonla annesini arayarak yardım istedi. Eve gelen annesi de jandarmayı arayarak kızı Dilara A.’nın birini bıçakladığını söyledi. Olay yerine gelen jandarma ekiplerinin çağırdığı sağlık ekibi, bıçaklanan Arhan’ın öldüğünübelirledi.

    Jandarma tarafından gözaltına alınan Dilara A., verdiği ifadesinde sevgilisi olan Arhan’ın kendisine tecavüz ettiğini, bu sebeple cinayeti işlediğini öne sürdü. Arhan’ın cesedi ise evde yapılan inceleme sonrasıotopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Jandarmanın olayla ilgili başlattığı soruşturma sürdürülüyor.

    Etiketler: tecavüz , Gaziantep , Sevgili , Cinayet
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