Kendini imha eden USB hafıza!

Hep akıllı telefon ve bataryalar patlayacak değil ya. Bu sefer de bir USB patladı. Ancak bu kez tahmin edeceğiniz türden bir olay değil... 90'lı yıllara damgasını vurmuş Görevimiz Tehlike dizisini izlemiş olanlar hatırlayacaklardır; kahramanlarımız dizide laptop üzerinden brifing alıyorlar, ardından ise laptop kendini imha ediyordu. Görünüşe göre bunu yapmak o kadar zor değilmiş. Zira bu işlere merak salan bir kullanıcı, benzer bir şeyi USB bellek üzerinde denemiş.

Bir dizi elektronik bileşeni USB bellek üzerinde bir araya getiren "@_MG_" isimli bir twitter kullanıcısı projesinin detaylarını ve USB belleğin içinde yer alan elektronik parçaları blogunda açıklamış. Ortaya çıkarttığı sonuç ise, bilgisayara takıldıktan sonra kötü amaçlı yazılımı yükleyip ardından da kendini imha eden bir USB bellek.

Evet, hiç masumane bir çalışma değil elbette. Ancak arkadaşlarına minik şakalar yapmak isteyenler için eğlenceli de sayılabilir. Mesela hemen yukarıdaki videodaki patlayan USB belleğin içinden konfetiler çıkıyor. MG'nin blogunda farklı alternatif çalışmalar da var. Onlara da bakabilirsiniz.



İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR: EN TUHAF 40 USB OYUNCAĞI