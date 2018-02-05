İnsanları ezdi, kendini böyle savundu!

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz’da İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün işgal girişimi ile Esenler Birlik Köprüsü’ndeki olaylarda 5 kişinin şehit olmasıyla ilgili 23’ü tutuklu 67 kişinin yargılandığı duruşmada 4 kişiyi ezmekle suçlanan tank şoförü Uzman Çavuş Ömer Kalın “Yarbay Fatih Sönmez, ‘ez’ dedi. Tankı sürmek zorunda kaldım” dedi.

“ARAÇLARI EZDİM AMA İÇİNDE İNSAN YOKTU”

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nce Bakırköy Adalet Sarayı’nda yapılan duruşmaya 23 tutuklu şüpheli ve avukatları katıldı. Hakkında 990 yıla kadar hapis cezası istenen tank şoförü Uzman Çavuş Ömer Kalın 15 Temmuz günü gündüz 66. Mekanize Tugayı’ndan sonra tankla Vatan caddesine giderken trafikte ilerleyemediğini belirterek şunları söyledi: “Terör saldırısı diye yola çıkmıştık. Yarbay Fatih Sönmez, ‘ez’ dedi. Yüzbaşı Serdar Değirmendere de beni tehdit etti. ‘Gaza bas, hızlı!’ diye bağırdı. Tehditlerin ardından tankı sürmek zorunda kaldım. Ben tankla araçları ezdim ama içerisinde insanlar yoktu, İnsanları göz göre göre ezmedim. İnsanlar, araçların dışında, kenarında duruyordu. Tanktan indiğimde şoktaydım, yere oturdum, su içtim. Beş ay sonra hapishaneye gelen evrakta şehit ve gazilerin olduğunu öğrendim ” dedi.

“CEZAEVİNDEN DEĞİL, ALLAH'TAN KORKUN”

Çapraz sorgusuna Ömer Kalın’ına tanktaki subaylardan Şüpheli Yüzbaşı Serdar Değirmendere’nin “Tankı durdurman durumunda sana bir şey yapabilir miydim?” sorusu üzerine “Fatih ile ikiniz işbirliği içindeydiniz. Elinizde silah var ateş ediyorsunuz. Utanmadan inkar ediyorsun. Hiç mi Allah’tan korkmuyorsunuz? Cezaevinden korkacağınıza Allah’tan korkun” diyerek tepki gösterdi.

Mekanize Tugay Komutanlığı’ndan 15 Temmuz günü GZPT’de uçaksavardan sorumlu keskin nişancı sanık Uzman Erbaş Özgür Akkaya ise savunmasında “Tümgeneral Yavuz Türkgenci, terörle ilgili bir konuşma yaptı. Terörün artık eskisi gibi sadece dağlarda değil şehirlere de indiğini söyledi. İstanbul’un çeşitli noktalarına 15-16-17 Temmuz günleri terör saldırılarının olabileceğini hatta 66. Mekanize Tugayı’na da yapılma ihtimalinden bahsetti” dedi.

‘SİLAHI KASITLI OLARAK BOZDUM’

Bindikleri askeri zırhlı aracın Esenler’e gitmek yerine Vatan Emniyet’e doğru döndüğü sırada ‘Efendim yanlış tarafa gidiyoruz’ diye uyardığında araç komutanının ‘Vatan Emniyet’e doğru gidiyoruz orada bazı talimatlar almamız gerekiyor’ şeklinde kendisine cevap verildiğini belirten Özgür Akkaya, “Vatan caddesinde Akgün otelin oraya geldiğimizde yol tıkanmıştı. GZPT aracı bir süre kaldırımdan devam etti. Caddede bir süre ilerledikten sonra yol tekrar tıkanmıştı. O sırada Mithat Aynacı ve Yarbay Osman Akkaya bizim araca bindi. Osman Akkaya aracın üzerine çıkarak Bora Üsteğmene bir tekme atıp ‘Gir ulan içeri emir komuta bende artık’ diye bağırdı.

'MİTHAT AYNACI 'ATEŞ EDİN' DİYORDU

Osman Akkaya elindeki silahla havaya ateş edip aracın çeviren vatandaşların dağılmasını istiyordu. Akkaya’yı vatandaşlar etkisiz hale getirip aldığı için Bora üsteğmen havaya ateş ediyordu. Araçtaki Mithat Aynacı da ‘teslim olmayın ateş edin. Bizi teslim alırlarsa linç edeler’ diyordu. Yarbay Osman Akkaya bana ‘Ateşe hazır mısın? Karşıya ateş et’ dedi. Ben de ona cevaben ‘Komutanım neden ateş ediyorum karşımızda terörist mi var?’ dedim. Komutan da bana ‘Soru sorma ve ne diyorsam onu yap’ dedi. Silahı hazırlar gibi yaptım ve kasıtlı olarak bozdum. Bana verdikleri hiçbir kanunsuz emre uymadım” dedi.

İDDİANAMEDEN



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 15 Temmuz'da İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün işgal edilmesine teşebbüs eden ve aralarında tankın içinden çıkan eski Emniyet Müdürü Mithat Aynacı, yine olay tarihinde Edirne Emniyet Müdürlüğü'nde görevli olup İstanbul Emniyet Müdürlüğü binası çevresinde bulunduğu tespit edilen eski Emniyet Müdürü İsmail Uğuz'un yanı sıra Yarbaylar Osman Akkaya ve Fatih Sönmez'in de bulunduğu 23 rütbeli asker ile 44 er "sanık" sıfatıyla bulunuyor.

TANKI VATANDAŞLARIN ÜZERİNE SÜRDÜ



İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ve 73 kişinin "müşteki" ve 14 kişinin "mağdur" sıfatıyla yer aldığı iddianamede, darbe girişimi sırasında rütbeli askeri personel sanık Ömer Kalın'ın kullandığı tankı, duran araçların ve vatandaşların üzerine sürmesi sonucu Hüseyin Kısa, Muhammet Aksu, Mehmet Şefik Şefkatlioğlu ve Türkmen Tekin'in şehit oldukları anlatılıyor.

SANIK YARBAY SİLAHLA VURARAK ŞEHİT ETTİ



Ahmet Kocabay'ın ise sanık Yarbay Fatih Sönmez tarafından silahla vurularak şehit edildiği belirtilen iddianamede, her iki bölgede çıkan olaylarda 30 kişinin de yaralandığı ifade ediliyor.



- "Askerlerle görüştükten sonra evden çıktı"



İddianamede, yapılan araştırmalarda örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullandığı belirlenen eski 4. sınıf Emniyet Müdürü Mithat Aynacı'nın üzerinde 1 dolarlık banknot bulunduğu vurgulanıyor.



Aynacı'nın kullandığı telefon hattındaki görüşmeler incelendiğinde 15 Temmuz'da başka dosyadan tutuklu eski İstanbul Jandarma Komutanı Albay Gürcan Sercan ile bu dosyanın sanıklarından Osman Akkaya ve bazı askerlerle birçok kez telefon görüşmesi yaptığı belirtiliyor.

Sanık Aynacı'nın cep telefonu baz bilgisine göre, 15 Temmuz'da saat 20.00 sıralarında Küçükçekmece'deki ikametinde olduğu ve 20.14'te aktif görevde olan bir uzman çavuş tarafından arandıktan sonra ikametinden ayrıldığı belirtilen iddianamede, sanığın, eski Albay Gürcan Sercan'la saat 22.49'da görüşme yaptıktan sonra Küçükçekmece'den ayrılarak İl Emniyet Müdürlüğü'nün bulunduğu Vatan Caddesi'ne hareket ettiği anlatılıyor.



- İstenen cezalar



İddianamede, tüm sanıklar hakkında “anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme”, “TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme”, “Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme” ve “silahlı terör örgütüne üye olma” suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 15'er yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Sanıklardan Mithat Aynacı hakkında ayrıca "kasten öldürmeye teşebbüs", "hakaret" ve "tehdit" suçlarından 30 yıldan 55 yıla kadar hapis cezası istenen iddianamede, kullandığı tankla 4 kişiyi ezerek ölümüne yol açtığı gerekçesiyle sanık Ömer Kalın'ın "kasten öldürme”, kasten yaralama”, “mala zarar verme” suçlarından 4 kez müebbet ile 529 yıldan 990 yıla kadar hapisle cezalandırılması öngörülüyor.

Maktul Ahmet Kocabay'ın silahla vurularak şehit edilmesi ve diğer maktullerin ölümünden sorumlu tutulan sanık Yarbay Fatih Sönmez hakkında ayrıca "kasten öldürmeye azmettirme" suçundan 5 kez müebbet ve "kasten öldürmeye teşebbüs", "kasten yaralama", "hakaret", "tehdit", "mala zarar verme" suçlarından 559 yıldan 1030 yıla kadar hapis cezası talep edilen iddianamede, "ana darbe davası"nın sanıklarından eski Tugay Komutanı Tuğgeneral Mehmet Nail Yiğit'in kendisine İstanbul Emniyet Müdürlüğü yerleşkesinin işgal edilmesi talimatı verdiği belirten dönemin 66. Mekanize Piyade Tugayı'nda Kurmay Başkan Vekili Yarbay Osman Akkaya hakkında da ayrıca “kasten yaralama", "kasten öldürmeye teşebbüs", "hakaret" ve "tehdit" suçlarından 113 yıldan 256 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

İddianamede, diğer bazı sanıkların da yine benzer suçlardan 13.5 yıl ila 990 yıl arasında değişen oranlarda hapis cezasına çarptırılmaları talep ediliyor.

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