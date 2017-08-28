'Kendini bilmez birkaç kişi'

İHRAÇ EDİLECEKLER
Tezcan’ın açıklaması şöyle: “Günde 30 bin kişinin katıldığı kurultayımızda katılımcılar, şehitlerimize saygılı, adalet kurultayına yakışır davranış içinde olmaya azami özen göstermiştir. Kamp alanında alkol alındığına ilişkin haberler yayınlanması üzerine araştırma yapılmış ve kendini bilmez birkaç kişinin, kamp alanının ana konaklama bölgesinin dışında alkol aldığı akşam saatlerinde tespit edilmiştir. Bu üç kişi derhal kamp alanından çıkarılmış, parti üyelikleri de tespit edilen bu kişilerin ihraç işlemlerine başlanmıştır.”