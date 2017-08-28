'Kendini bilmez birkaç kişi'

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, Adalet Kurultayı’nın yapıldığı kamp alanında alkol kullanılmasıyla ilgili yaptığı açıklamada, “Kendini bilmez birkaç kişinin, Çanakkale şehitlerimizin aziz hatırası ve Adalet Kurultayı’nın ruhuna tamamen aykırı bu davranışı kuşkusuz bin bir emek, güçlük ve fedakarlıkla kurultaya katılan binlerce vatandaşımızı ve bizleri derinden yaralamıştır” dedi.

İHRAÇ EDİLECEKLER

Tezcan’ın açıklaması şöyle: “Günde 30 bin kişinin katıldığı kurultayımızda katılımcılar, şehitlerimize saygılı, adalet kurultayına yakışır davranış içinde olmaya azami özen göstermiştir. Kamp alanında alkol alındığına ilişkin haberler yayınlanması üzerine araştırma yapılmış ve kendini bilmez birkaç kişinin, kamp alanının ana konaklama bölgesinin dışında alkol aldığı akşam saatlerinde tespit edilmiştir. Bu üç kişi derhal kamp alanından çıkarılmış, parti üyelikleri de tespit edilen bu kişilerin ihraç işlemlerine başlanmıştır.”