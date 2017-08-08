MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Hürriyet>Gündem>Kendine geldi... Korkunç gerçeği anlattı!

    Kendine geldi... Korkunç gerçeği anlattı!

    DHA
    08 Ağustos 2017 - 18:32Son Güncelleme : 08 Ağustos 2017 - 18:51

    Kilis'te dün zorla evlendirilmek istendiği için intihara kalkıştığı ileri sürülen Suriyeli 16 yaşındaki D.H.’nin ağabeyi tarafından aşağı atıldığı ortaya çıktı. Tedavisi tamamlanan D.H. taburcu edilerek devlet korumasına altına alındı. 16 yaşındaki kızı aşağı attıktan sonra döven ağabeyi M.H. ise tutuklandı.

    Olay, dün öğle saatlerinde Kartalbey Mahallesi’nde meydana geldi. Ülkesindeki iç savaştan annesi ve ağabeyiyle kaçarak Kilis’te bir apartmanın 3’üncü katında kirada yaşayan D.H., ailesi tarafından kendisinden yaşça büyük ve istemediği biriyle para karşılığı evlendirilmek istendi.

    Bunun üzerine çıkan tartışmada D.H.,  28 yaşındaki ağabeyi M.H. tarafından evin üçüncü katından aşağı atıldı. Aşağı inen ağabey bu defa da kızı döverek yeniden eve götürmek istedi. Olayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri D.H.'yi hastaneye götürürken, anne ve ağabeyi ise polis tarafından gözaltına alındı.

    KORUMA ALTINA ALINDI

    Hastanede tedavisi tamamlanan Suriyeli D.H.’nin psikolog eşliğinde ifadesi alındı. D.H., para karşılığı yaşça kendisinden büyük birisiyle evlendirilmek istenmesine karşı çıkması nedeniyle çıkan tartışmada ağabeyi tarafından aşağı atıldığını söyledi.

    D.H., ağabeyinin ayrıca kendisini dövdüğünü söyledi. Suriyeli kız ifadesinin ardından devlet korumasına alınarak Çocuk Esirgeme Kurumuna yerleştirildi.

    Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen D.H.’ninÿannesi F.K. serbest bırakılırken, ağabeyi M.H. ise tutuklanarak cezaevine konuldu. 

    Etiketler: Suriye , intihar , ağabey attı , Kilis
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş Hürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri