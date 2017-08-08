Kendine geldi... Korkunç gerçeği anlattı!

Olay, dün öğle saatlerinde Kartalbey Mahallesi’nde meydana geldi. Ülkesindeki iç savaştan annesi ve ağabeyiyle kaçarak Kilis’te bir apartmanın 3’üncü katında kirada yaşayan D.H., ailesi tarafından kendisinden yaşça büyük ve istemediği biriyle para karşılığı evlendirilmek istendi.

Bunun üzerine çıkan tartışmada D.H., 28 yaşındaki ağabeyi M.H. tarafından evin üçüncü katından aşağı atıldı. Aşağı inen ağabey bu defa da kızı döverek yeniden eve götürmek istedi. Olayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri D.H.'yi hastaneye götürürken, anne ve ağabeyi ise polis tarafından gözaltına alındı.

KORUMA ALTINA ALINDI

Hastanede tedavisi tamamlanan Suriyeli D.H.’nin psikolog eşliğinde ifadesi alındı. D.H., para karşılığı yaşça kendisinden büyük birisiyle evlendirilmek istenmesine karşı çıkması nedeniyle çıkan tartışmada ağabeyi tarafından aşağı atıldığını söyledi.

D.H., ağabeyinin ayrıca kendisini dövdüğünü söyledi. Suriyeli kız ifadesinin ardından devlet korumasına alınarak Çocuk Esirgeme Kurumuna yerleştirildi.

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen D.H.’ninÿannesi F.K. serbest bırakılırken, ağabeyi M.H. ise tutuklanarak cezaevine konuldu.