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    'Kendimi savunacak durumda değilim'

    Mithat ABAKAN/DHA
    17.02.2018 - 22:09 | Son Güncelleme:

    ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde 5.5 aylık Hadi bebeği öldürdüğünü itiraf eden baba Ahmet Arslaner’in ilk duruşması yapıldı.

    Manavgat 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanık Ahmet Aslaner, avukatı Ayşe Kasapoğlu ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı Pelin Konur hazır bulundu.

    Duruşmada, mahkeme başkanı olayın nasıl olduğunu anlatmasını isteyince sanık Ahmet Arslaner, "Şu an kendimi savunacak durumda değilim. Ailem avukat tutacak. Diğer celse savunma yapacağım" diyerek konuşmak istemedi.

    Mahkeme heyeti, ilk sorgusundan sonra serbest bırakılan anne N.Ç.'nin bir sonraki duruşmada ifadesinin alınmasına ve tanıkların da zorla getirilmelerine karar vererek duruşmayı erteledi.

    Etiketler: Cinayet , çocuğa şiddet , gazetehaberleri , son dakika
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