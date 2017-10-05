'Kendimi çaresiz hissediyorum'

Gamze Özçelik, kurucusu olduğu Umuda Koşanlar Derneği’yle bu kez Bangladeş’e gitti.

Myanmar’dan kaçarak Bangladeş’e sığınan Arakanlı Müslümanların kaldığı kampları ziyaret eden oyuncu, fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı. Özçelik, bir fotoğrafın altına şöyle yazdı:

“Kamplara yakın bir yerde konaklıyoruz. Sabaha karşı öyle büyük bir sağanak yağmur başladı ki, oralarda gördüğüm binlerce insan, çocuk, bebek açıkta ne yapıyor, nasıl dayanıyorlar bilmiyorum. Ve ben kendimi şu an gerçekten çaresiz hissediyorum.”

Oyuncu, hakkındaki eleştirilere de yanıt verdi:

“Duyuyorum oraya buraya dahil etmek isteyenleri. Ne zaman hakkıyla insan ve kul olabilmek için bir yere, birilerine dahil olabilmek gerekti? Ne zaman bizi bu kadar parçalayıp ayrıştırdılar? Gücün içimizde olduğunu deneyimledim üst üste. Niyetin sağlam olunca, sıkı çalışınca sana zaten her yol açılıyor.”