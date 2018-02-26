Haberler>Kelebek Magazin>Sağlık Haberleri>Yağlarımız aslında bir gençleşme pınarı mı?

Yağlarımız aslında bir gençleşme pınarı mı?

Yaşlanma etkilerini ortadan kaldırmak ve yaşlanmayı geciktirmek için yapılan yeni uygulamalardan biri olan kök hücre tedavisinde, kişinin kendi yağ dokusundan elde edilen kök hücrelerin kullanıldığını belirten Dr. Yüksel Büküşoğlu, uygulama hakkında önemli bilgiler verdi.

Hürriyet Haber
26.02.2018 - 16:57 | Son Güncelleme :

KÖK HÜCRE NEDİR?

Kök hücre; cilt, bağ dokusu, kaslar gibi başka hücrelere farklılaşabilen ve gençleştirici, onarıcı, iyileştirici etkisi olan hücrelerdir. Anti-aging ve estetik alanında da kök hücrelerin bu özelliklerinden yararlanılmaya başlanmıştır. Amaç yıpranmış dokuya kök hücre enjekte edilerek doku tahribatını ortadan kaldırmaktır. Kök hücre ile uygulama kişinin rahatsızlık duyduğu bütün bölgelere yapılabilir. Bunlar arasında yüz, dekolte bölgesi, boyun, göz çevresi, el sırtı gibi bölgeler yer alır. Hatta sivilce, yara, yanık izlerinin tedavisi ve saç güçlendirme için de kullanılabilir. Vücutta hasar oluştuğu zaman o bölgede kemokin adı verilen bir madde ortaya çıkar. Kök hücreler kemokin maddesine karşı son derece duyarlıdır. Hasar gören bölgede ortaya çıkan kemokini algılar ve o bölgede yoğunlaşarak hızla tedaviye başlar.  

Yağlarımız aslında bir gençleşme pınarı mı

KÖK HÜCRE NASIL ELDE EDİLİR?

Yaygın kanının aksine, yağ dokusu en fazla kök hücre içeren dokulardan biridir. Kök hücre tedavisi için lokal anestezi ile cilt altından lipoaspirasyon yöntemiyle yağ dokusu alınır. Yağ dokusunun elde edilmesinin ardından laboratuvar ortamında kök hücreden çok zengin, milyonlarca canlı kök hücre içeren SVF sıvısı elde edilir. Tedavide kullanılan ve kök hücre bakımından zengin olan bu sıvı ayrıştırıldıktan sonra bekletilmeden ihtiyaç duyulan bölgeye uygulanır. Kök hücre enjeksiyonunun bir riski yoktur. Alınan malzeme kişinin kendi vücudundan elde edildiği için, kimyasal uygulamalar gibi alerji sorunu yaşatmaz. Doku uyumsuzluğu ve vücut tarafından reddedilme problemi oluşmaz. Kolay uygulanan bu yöntemin uygulama sayısında bir kısıtlama yoktur. Dilenildiği kadar tekrar edilebilir. Hastaların yağ dokusu alınırken endişe etmelerini gerektirecek bir durum yoktur. Yağ dokusu vücut endeksine oranla az miktarda alındığı için o bölgede kesinlikle estetik bir sorun oluşturmaz. Yağ dokusunun alınması estetik doktoru eşliğinde yapılır ve işlem sırasında lokal anestezi tercih edilir. 

Kök Hücre SVF Tedavisi ile estetik uygulamalar, bu alanda en yeni uygulamalardan biridir. Kök hücrelerin vücut için herhangi bir sakıncası olmaması nedeniyle giderek yaygınlaşması beklenmekte. Ancak kök hücre ile tedavi ancak hekim kontrolünde yapılırsa başarıya ulaşır. Verilecek kök hücrenin mutlaka kişinin kendisine ait olması gerekir. Estetik uygulama yaptıracak kişilerin bu ayrıma dikkat etmesi önemlidir. 

Kök Hücre SVF Tedavisi aynı zamanda ortopedik amaçlarla eklem içerisine verilerek problemli eklemde tamir, onarım ve iyileşme sağlayabilmektedir.

Yağlarımız aslında bir gençleşme pınarı mı

arpanetmedya.com'a katkıları için teşekkürler.

Etiketler: Kök Hücre , Yüksel Büküşoğlu , gençleşme , Kök Hücre SVF tedavisi
Son Dakika Haberler
﻿

EN ÇOK OKUNANLAR

    Koç Burcu
    21 Mart - 20 Nisan

    Kişisel farkındalığınızı arttıracak, bilgi kazanmanızı sağlayacak, ama bu esnada bütçenize çok fazla zarar vermeyecek şeyler planlamalısınız. Tüm...Koç Burcu - Bugün

    Boğa Burcu
    21 Nisan - 20 Mayıs

    Başarınızı diğerleriyle de kutlayabilirsiniz. Bilgi toplamalı, bilgilerin gerçekliğinden emin olmalı ve başladığınız işleri bitirmelisiniz. Fark yaratmak istiyorsanız,...Boğa Burcu - Bugün

    İkizler Burcu
    21 Mayıs - 20 Haziran

    Evinizde ve özel ilişkilerinizde yapacağınız değişiklikler duygusal anlamda istikararı sağlayabilir. İş birliğine açık olmanız durumunda, evinizi veya yaşadığınız yeri...İkizler Burcu - Bugün

    Yengeç Burcu
    21 Haziran - 22 Temmuz

    Önemli detayları atlamadığınızdan emin olun. İstediğinizi açık açık ortaya koymak işe yarar çözümler üretmenizde size yardım edebilir....Yengeç Burcu - Bugün

    Aslan Burcu
    23 Temmuz - 23 Ağustos

    Duygusal anlamda motive bir gündesiniz. Yanlış nedenlere dayalı değişiklikler yapmak doğru olmayabilir. Olayları doğru değerlendirmeli, daha alçak...Aslan Burcu - Bugün

    Başak Burcu
    24 Ağustos - 23 Eylül

    Sahip olduğunuzdan daha fazla paranız varmış hissine kapılmayın ve aşırı harcamalardan kaçının. Sizi motive eden kişilerle görüşebileceğiniz bir hafta...Başak Burcu - Bugün

    Terazi Burcu
    24 Eylül - 23 Ekim

    Bu hafta sonu, önemli kişisel değişiklikler yapmanız durumunda kendinizi çok iyi hissedebilirsiniz. Sizi bekleyen güzel bir gelecek varken lüzumsuz...Terazi Burcu - Bugün

    Akrep Burcu
    24 Ekim - 22 Kasım

    Dış etkilere bağlı duygusal durumlarla uğraşabileceğiniz bir hafta sonundasınız. Bazı kişilerin yapacağı son dakika değişiklikleri sizi asıl uğraşmanız gereken işlerden...Akrep Burcu - Bugün

    Yay Burcu
    23 Kasım - 21 Aralık

    Duyduğunuz her şeye inanmamalısınız. Belli anlaşmalar yapmadan ya da bazı sözler vermeden önce, kendi araştırmanızı bizzat yapmanızda fayda var. Bu hafta sonu, elinize...Yay Burcu - Bugün

    Oğlak Burcu
    22 Aralık - 20 Ocak

    Endişelerinizi dile getirerek olaylara netlik kazandırabilir ve doğru kararlar alabilirsiniz. Eviniz ve ailenizle bağlantılı konularla ilgilenirken daha sorumlu davranmalısınız....Oğlak Burcu - Bugün

    Kova Burcu
    21 Ocak - 18 Şubat

    Çok fazla bilgi paylaşımı size ters şekilde geri dönebilir ve size bazı bedeller ödetebilir. Bu hafta sonu, sevdiğiniz kişilerle ilişkilerinizi...Kova Burcu - Bugün

    Balık Burcu
    19 Şubat - 20 Mart

    Bu hafta sonu, bazı işleri ele alış veya uygulayış biçiminizi ya da bilgi edinme ev haber alma yöntemlerinizi gözden geçirebilirsiniz. Bu sayede kendinizi...Balık Burcu - Bugün

    Hürriyete Reklam Ver
    Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    • Hürriyet Emlak
    • Hürriyet Oto
    • Yenibiriş
    • Yakala.co
    • Hürriyet TV
    • Hürriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri