Yağlarımız aslında bir gençleşme pınarı mı?

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KÖK HÜCRE NEDİR?
Kök hücre; cilt, bağ dokusu, kaslar gibi başka hücrelere farklılaşabilen ve gençleştirici, onarıcı, iyileştirici etkisi olan hücrelerdir. Anti-aging ve estetik alanında da kök hücrelerin bu özelliklerinden yararlanılmaya başlanmıştır. Amaç yıpranmış dokuya kök hücre enjekte edilerek doku tahribatını ortadan kaldırmaktır. Kök hücre ile uygulama kişinin rahatsızlık duyduğu bütün bölgelere yapılabilir. Bunlar arasında yüz, dekolte bölgesi, boyun, göz çevresi, el sırtı gibi bölgeler yer alır. Hatta sivilce, yara, yanık izlerinin tedavisi ve saç güçlendirme için de kullanılabilir. Vücutta hasar oluştuğu zaman o bölgede kemokin adı verilen bir madde ortaya çıkar. Kök hücreler kemokin maddesine karşı son derece duyarlıdır. Hasar gören bölgede ortaya çıkan kemokini algılar ve o bölgede yoğunlaşarak hızla tedaviye başlar.
KÖK HÜCRE NASIL ELDE EDİLİR?
Yaygın kanının aksine, yağ dokusu en fazla kök hücre içeren dokulardan biridir. Kök hücre tedavisi için lokal anestezi ile cilt altından lipoaspirasyon yöntemiyle yağ dokusu alınır. Yağ dokusunun elde edilmesinin ardından laboratuvar ortamında kök hücreden çok zengin, milyonlarca canlı kök hücre içeren SVF sıvısı elde edilir. Tedavide kullanılan ve kök hücre bakımından zengin olan bu sıvı ayrıştırıldıktan sonra bekletilmeden ihtiyaç duyulan bölgeye uygulanır. Kök hücre enjeksiyonunun bir riski yoktur. Alınan malzeme kişinin kendi vücudundan elde edildiği için, kimyasal uygulamalar gibi alerji sorunu yaşatmaz. Doku uyumsuzluğu ve vücut tarafından reddedilme problemi oluşmaz. Kolay uygulanan bu yöntemin uygulama sayısında bir kısıtlama yoktur. Dilenildiği kadar tekrar edilebilir. Hastaların yağ dokusu alınırken endişe etmelerini gerektirecek bir durum yoktur. Yağ dokusu vücut endeksine oranla az miktarda alındığı için o bölgede kesinlikle estetik bir sorun oluşturmaz. Yağ dokusunun alınması estetik doktoru eşliğinde yapılır ve işlem sırasında lokal anestezi tercih edilir.
Kök Hücre SVF Tedavisi ile estetik uygulamalar, bu alanda en yeni uygulamalardan biridir. Kök hücrelerin vücut için herhangi bir sakıncası olmaması nedeniyle giderek yaygınlaşması beklenmekte. Ancak kök hücre ile tedavi ancak hekim kontrolünde yapılırsa başarıya ulaşır. Verilecek kök hücrenin mutlaka kişinin kendisine ait olması gerekir. Estetik uygulama yaptıracak kişilerin bu ayrıma dikkat etmesi önemlidir.
Kök Hücre SVF Tedavisi aynı zamanda ortopedik amaçlarla eklem içerisine verilerek problemli eklemde tamir, onarım ve iyileşme sağlayabilmektedir.
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