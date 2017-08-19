Kendi rekorunu kırdı

Hyundai Assan, 2017 yılının ilk 7 ayında 120 bin 482 adet ihracat gerçekleştirdi ve 4 milyar TL’den fazla ciro yaparak ülke ekonomisine büyük katkı sağladı

Hyundai Assan, 2017 yılının ilk 7 ayında da kendi ihracat rekorunu kırdı. İzmit Ali Kahya’daki tesislerinde i10 ve i20 modellerini üreterek hem iç pazara hem de Avrupa’ya satış yapan Hyundai Assan, 7 aylık süreçte 120 bin 482 adetlik ihracata imzasını attı ve bu dönem içinde tarihinin en yüksek rakamına ulaştı. Hyundai Assan’ın en iyi müşterileri ise sırasıyla Almanya, İngiltere ve İtalya oldu.

Türkiye’de ürettikleri araçların yüzde 90’ını 40’tan fazla ülkeye ihraç ettiklerini belirten Hyundai Assan Genel Müdürü Önder Göker, "İlk 7 aylık ihracatımızda tarihimizin en yüksek rakamına ulaştık ve ciromuz da 4 milyar TL’den fazla gerçekleşti. Gerek döviz gerekse istihdam ile ülke ekonomisine katkıda bulunmaya devam ediyoruz. Bu yıl Türkiye’de üretime başlamamızın 20’nci yılını kutluyoruz. Aynı zamanda ihracatta da 15 yılı geride bıraktık. Dünya çapında 40’tan fazla ülkeye Türk işçisinin üstün emek ve kalitesiyle ürettiğimiz Made In Turkey damgalı araçlarımızı ihraç ediyoruz ve bundan büyük gurur duyuyoruz. Önümüzdeki dönemlerde de Türkiye ekonomisine en üst seviyede katkıda bulunmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.