Kendi peynirini kendisi yapmak isteyenlere özel tüyolar

Marketlerden hiç düşünmeden satın alınan ürünlere pek çok katkı maddesi ve koruyucu eklendiğini artık hepimiz biliyoruz. Sağlıklı, lezzetli ve besleyici bir gıda olan peyniri evde yapmak ise aslında oldukça kolay. Yapmanız gereken damak tadınıza uyan peyniri seçerek bazı tüyolara dikkat etmek.
Evde Lor Peyniri Yapımı
Günlük veya çiğ süt kullanarak yapabileceğiniz lor peyniri için ihtiyacınız olan malzemeler 2 litre süt, 1 adet limon ve 1 tatlı kaşığı tuz. Derin bir tencerede kaynama noktasına getirdiğiniz sütü (kaynamasına izin vermeyin) ocaktan alın. İçine 1 adet limon, 1 tatlı kaşığı tuz ekleyerek kesilmesini bekleyin. Daha sonra bir tülbent yardımıyla birkaç saat süzülmeye bırakın.
Evde Beyaz Peynir Yapımı
Bu tarifte çiğ süt kullanımı önemli. 3 litre çiğ sütü vücut sıcaklığına ulaşana dek ısıtın (35-37 derece) içine eczaneden veya organik marketlerden bulabileceğiniz 1 tatlı kaşığı peynir mayası ekleyin ve yoğurt mayalama yönteminde olduğu gibi bir bezle sıkıca sararak 3-4 saat mayalanmasını bekleyin. Peyniriniz katıca bir yoğurt kıvamına gelmişse süzülmeye hazırdır. Peynirinizi iri kareler halinde dilimleyip bir tülbent yardımı ile süzün. Daha sonra üzerine ağırlık koyarak en az 5 saat bekletin. Dilimlenmeye hazır hale gelen peynirinizi dilimleyip tuzlayın ve salamura halinde buzdolabında saklayın.
Evde Süzme Peynir Yapımı
2 litre günlük pastörize veya çiğ sütü kaynama sıcaklığına gelene dek ısıtın. Kaynamaya başlayınca 1 bardak yoğurt ve 1 tatlı kaşığı tuz dökerek iyice karıştırın ve tekrar karıştırarak kaynamasını bekleyin. Karışım kesilip iyice topaklanınca tülbende aktarıp iyice süzün ve 1 gün boyunca üzerine bir ağırlık koyarak bekletin.
Peynirlerinizi Damak Tadınıza Göre Çeşitlendirin
Hazırladığınız peynirlerin lezzetini artırmak için çörekotu, kekik, dereotu gibi baharatlar ekleyip değişik tatlar elde edebilirsiniz.
Suyunu Çöpe Atmayın
Peynirinizi süzdükten sonra elinizde kalan peyniraltı suyunu oldukça faydalı olduğundan saklamanızı tavsiye ederiz. Peyniraltı suyunu çorbalarınızda, yemeklerinizde veya hamur işlerinizde kullanabilirsiniz.
Sirkeden Faydalanın
Özellikle evde sirke yapımıyla uğraşıyorsanız, lor yapımı için limon ölçüsünü yarıya düşürüp yerine ev yapımı sirke ekleyebilir, farklı bir lezzet elde edebilirsiniz.
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