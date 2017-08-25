Kendi meyve ve sebzelerinizi üretmek için geliştirilen yerli sistem: Greenbox

Bugüne dek Ava Byte ve Herbert gibi örneklerini gördüğümüz cihazların artık yerli bir rakibi var. Greenbox’un ne yaptığını “kabaca” anlatmamız gerekirse cihaz, yetiştirilmek istenen bitkiye özel bir iklimlendirme ortamı yaratıyor. Dileyen iklimlendirme özelliklerini kendisi de ayarlayabiliyor. Topraksız tarım (hidroponik) teknolojisinin kullanıldığı uygulamayla bitkiler % 60 daha hızlı büyüyor. Çünkü besin ve suya daha kolay ulaşıyor.

2015 yılından beri geliştirilen cihazın ilk hedefi ise seri üretime geçmek için 150 bin Türk Lirası toplamak. Bunun için yerli kitlesel fonlama platformu olan Arıkovanı’nda bir kampanya dahi devam ediyor.

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