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Kendi meyve ve sebzelerinizi üretmek için geliştirilen yerli sistem: Greenbox

Hürriyet Haber
25 Ağustos 2017 - 12:10Son Güncelleme : 25 Ağustos 2017 - 12:14

Dikey tarım sektörüne yeni bir bakış açısı getiren Greenbox, toprak kullanmıyor. Böylelikle bitki, besine daha hızlı ulaşıyor ve topraklı tarıma oranla %60 daha hızlı büyüyor.

Bugüne dek Ava Byte ve Herbert gibi örneklerini gördüğümüz cihazların artık yerli bir rakibi var. Greenbox’un ne yaptığını “kabaca” anlatmamız gerekirse cihaz, yetiştirilmek istenen bitkiye özel bir iklimlendirme ortamı yaratıyor. Dileyen iklimlendirme özelliklerini kendisi de ayarlayabiliyor. Topraksız tarım (hidroponik) teknolojisinin kullanıldığı uygulamayla bitkiler % 60 daha hızlı büyüyor. Çünkü besin ve suya daha kolay ulaşıyor.

2015 yılından beri geliştirilen cihazın ilk hedefi ise seri üretime geçmek için 150 bin Türk Lirası toplamak. Bunun için yerli kitlesel fonlama platformu olan Arıkovanı’nda bir kampanya dahi devam ediyor.

  Kendi meyve ve sebzelerinizi üretmek için geliştirilen yerli sistem: Greenbox tarafından hazırlanmıştır.

 

Etiketler: Greenbox , Yerli üretim , Tarım , inovasyon , kobi haberleri , kobihaberleri
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