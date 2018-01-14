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    Kendi kilidini kendi açtı

    Hürriyet Haber
    14.01.2018 - 23:24 | Son Güncelleme:

    İki yıl kadar önce geçirdiği tıpta ‘locked-in’ yani ‘kilitli kalma’ olarak tanımlanan rahatsızlık nedeniyle vücudunun tek bir yerini bir milim bile oynatamayan Polonyalı genç kız, kendi azmiyle adım adım iyileşmeye başladı.

    İrlanda’da mikrobiyoloji okuyan 25 yaşındaki Klaudia Rachwal, 2015 yılının Eylül ayında ziyarete geldiği Polonya’daki ailesinin evinde fenalaşıp hastaneye kaldırıldı. Genç kız kendine geldiğinde her şeyi hatırlıyor, ancak vücudunu milim bile oynatamıyor, tek kelime konuşamıyordu. Genç kıza, ‘locked-in’ (kilitli kalma) sendromu teşhisi kondu. Ancak pes etmeyen Klaudia, önce göz kırparak iletişim kurmaya başladı. Dört ay sonra ilk kelimelerini söyledi, yutkunmayı öğrendi ve kısa süre sonra ayakta durmaya başladı. Tedavisi sürerken üniversiteyi bitiren Klaudia şimdi adım adım iyileşiyor ve “Hiç gelişme olmuyormuş gibi hissediyordum. Ama ne kadar ilerleme kaydettiğimi görünce, bu gerçek bir mucize” diyor.

    Etiketler: gazetehaberleri
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