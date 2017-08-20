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Kendi kendini yenileyen kauçuk

Hürriyet Haber
20 Ağustos 2017 - 21:37Son Güncelleme : 20 Ağustos 2017 - 21:37

KARA taşıtlarının en büyük sorunlardan biri olan lastik patlamasına Harvard Üniversitesi’deki araştırmacılardan önemli bir çözüm geldi.

Mühendislik ve Uygulamalı Bilimler Okulu’ndaki araştırmacılar, kendini yenileyebilen bir kauçuk türü geliştirmeyi başardı. ‘İleri düzeydeki materyaller’ (Advanced Materials) kategorisinde değerlendirilen yeni kauçuk çeşidi ile araçların lastikleri patlasa bile lastikler kendini onaracak. Geliştirilen yeni nesil kauçuğun moleküllerinde birbirine bağımsız farklı bağlar bulunuyor. Kesilme, ezilme ve hasar gibi baskı görme durumlarında bu birbiriyle bağlı olmayan moleküller aktif hale geçiyor ve bağlanmaya başlıyorlar. Bağlanmayla beraber kauçuk malzeme kendini onarıyor. Harvard Üniversitesi bu konuda patent başvurusunda da bulundu.

Etiketler: Harvard Üniversitesi , Lastik , gazetehaberleri
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