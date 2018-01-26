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Kendi kendini onarabilen beton

Hürriyet Haber
26.01.2018 - 08:31 | Son Güncelleme:

Araştırmacılar, içine katılan bir şey sayesinde betonun kendini onarabilmesini keşfetti. Bu işlem üzerine çalışan araştırmacılar, betonun kendini onarabilmesini sağladı.

Trichoderma Reesei adlı mantar, selüloz üretme yeteneğiyle ticari alanlarda rağbet görüyor. O mantar sayesinde çamaşır deterjanı ve şarap üretilebiliyor ve biyokütle, biyoyakıta dönüştürülebiliyor. Bunun farkında olan Binghamton Üniversitesi’ndeki araştırmacı grup, Trichoderma Reesei adlı mantarı betonun içine ekleyerek, betonun kendini onarmasını sağladı. 

Kendi kendini onarabilen beton

Ekip öncelikle, laboratuvar içerisinde bu mantarın yüksek pH'larda başarılı olup olmayacağını denemek için testlere başladı. Testlerin başarılı sonuç vermesiyle birlikte araştırmacılar, bu mantarın betonun içinde de kullanılıp kullanılamayacağı üzerine yoğunlaşmaya ve ardından da bu soruya yanıt bulmak için testlere başladı. İlk önce beton karışımına o mantar eklendi.

Sonrasında çatlamaya başlayan betonun içinde bulunan mantarın, spor üretiminin hızlandığı görüldü. Böyle bir şeyin yaşanması da betonun temel bileşenleri olan kalsiyum karbonat üretimine neden oldu. Olayın sonunda konuyla alakalı bilgi veren ekip, bu işlemin hazırlanmasında insan vücudunda olan kesiklerin ve yaralanmaların zaman içinde kendi kendine kapanması olayından esinlendiklerini söyledi. 

Etiketler: Onarabilen
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