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Kendi işinizi kurmadan önce göze almanız gereken 5 zorluk

Her çalışanın dönem dönem beyninde yankılanan bir hayaldir kendi işini kurmak. Kimseye hesap vermeden, kendi bildiğiniz yoldan para kazanıp, harcamak isteği zorlar sınırlarınızı. İş hayatını seven biri için kendi işinin patron olmak kadar tatmin edici bir şey yoktur ama bu serüvenin dolanbaçlı ve uyku kaçıran kısımları da olacak. Hazırsanız başlayalım.

Hürriyet Haber
27 Temmuz 2017 - 12:01:00

1- Kendinizin patron haline tahammül edebilecek misiniz

İnsanın kendini en iyi tanıyacağı zaman iş sahibi olduğu zamandır. Acımasız, rekabetçi ve yaratıcı olmak zorunluluğunun tavan yaptığı bu dönemde siz de hiç bilmediğiniz yüzlerinizle karşılaşıp, kendinizden korkabilirsiniz. Korkmayın. Gerçek siz işte tam da bu. Kendinizi iş yaptığınız insanlardan ve sizin için çalışan insanlardan öğrenin. Nokta atışı ile sizi tarif edeceklerdir.

Kendi işinizi kurmadan önce göze almanız gereken 5 zorluk

2- Acil durum planlarınız var mı?

İş hayat sürekli sakin bir deniz olmayacak. Büyük fırtınalarla kabaran dalgaların üstesinden gelmek için tecrübenin yanında alternatif yollara da ihtiyacınız olacak. Daha önce hiç kullanmadığınız bu özelliğinizi sonuna kadar kullanmak gerektiğinde geri adım atmadan yeni plana geçmekten çekinmeyin.

3- Kendinizden emin misiniz?

Patron dediğin elini masaya vurmaktan, fikrini açıklamaktan ve geleceği görmekten korkmayanlara denir. İş kurmanın birinci şartı iyi konuşmaktan, doğru stratejileri oluşturmaktan ve insan kullanmaktan geçer. Günden güne rekabetin arttığı bu ortamda en çok kendinize olan güveniniz ile ayakta kalacaksınız.

Kendi işinizi kurmadan önce göze almanız gereken 5 zorluk

4- Fikirlerinize güveniyor musunuz?

Her an yeni bir doğrultuya sapmak ve yepyeni planlar oluşturup, kazanmaya devam etmeniz gerekebilir. Bu durumda en çok ihtiyacınız olan şey fikir üretme kapasitenizdir. Yeniliklere açık biriyseniz ve yaratıcı fikirlere sahipseniz ürkek olmaya hiç gerek yok. Finans dünyası şirket kurmanızı ve başarılarınızı konuşmayı bekliyor.

Kendi işinizi kurmadan önce göze almanız gereken 5 zorluk

5- Huzurunuzun bozulmasına hazır mısınız?

Hiç mutlu işveren gördünüz mü? İş hayatının en sıkıntılı kısmı, kişisel huzurunuzu ve zamanınızı bir kenara bırakarak, herkesten çok çalışmaktır. En erken siz gideceksiniz, en geç siz çıkacaksınız. Herkes tatile giderken siz işinizin başında en ufak detaya kadar düşüneceksiniz. İsteyenin bırakabileceği ama sizin asla terkedemeyeceğiniz bir yer kurup, şu güzel hayatınızdan vermeye hazırsanız ‘vira demir’ diyelim. Kurtulun üzerinizdeki yüklerden.

Son Güncelleme : 27 Temmuz 2017 - 12:04:04
Etiketler: kendi işini kurmadan önce bilinmesi gerekenler , kendi işini kurmak , Hayat
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