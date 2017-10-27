Kendi işini kurmak isteyenlerin faydalanabileceği devlet destekleri

Kendi işini kurmak, üretim yapmak veya hizmet sektöründe faaliyet göstermek isteyen birçok insan devletin sunduğu teşvik projelerinden haberdar değil. Belki de sırf bu sebepten çoğu kişi planlarını ve hayallerini erteliyor. Ancak küçük birkaç başvuru ile geri ödemesiz ve geri ödemeli teşvik programları yeni girişimcileri bekliyor. Sizin için bu projelerden bazılarını listeledik. Girişimci ruhunuzu özgür bırakmanın zamanı geldi!

İlk tanımanız gereken yer: KOSGEB

KOSGEB; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na bağlı bir kuruluş. Ülke ekonomisini destekleyici girişimler ve kuruluşlara faizsiz ve geri ödemesiz krediler veriyor. Fikriniz ve açacağınız iş yeri için gerekli belgelerle birlikte KOSGEB’in istediği başvuruları da yaptıktan sonra, 50 bin TL geri ödemesiz, 100 bin TL faizsiz kredi alabilirsiniz. Hayalinizi gerçekleştireceğiniz ilk girişiminizde böyle bir destek sizi hem heyecanlandıracak hem de rahatlatacaktır.

KOSGEB’den destek kredisi almadan önce gerekli olan şartları mutlaka yerine getirmiş olmalısınız. Bunun ilk adımlarından biri Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi’ne katılmanız olacaktır. Türkiye genelinde birçok ilde ve ilçede belirli aralıklarla bu eğitimler yapılıyor. Eğitim takvimine KOSGEB’in web sayfasından ulaşabilirsiniz. Eğitime katılmanız zorunludur, sertifikanızı aldıktan sonra destek kredisi almak için ilk adımı tamamlamış olacaksınız.

Sonrasında KOSGEB veri tabanına kayıt olmalı ve detaylı iş projenizi hazırlamalısınız. İş projeniz sayesinde faizsiz veya geri ödemesiz desteklerden hangisini alacağınızı da şekillendirmiş olacaksınız.

Kobi Gelişim Desteği – KOBİGEL

Diyelim ki hayallerinizdeki iş yerini açtınız, artık büyümek ve kobi olmak istiyorsunuz. KOSGEB’in kobiler için de ayrıca KOBİGEL desteği bulunuyor. Gerekli şartları sağlamanız durumunda 300 bin TL’ye kadar geri ödemesiz, 700 bin TL’ye kadar faizsiz kredi alabilirsiniz.

Kadın Girişimcilere Özel 50 bin TL Hibe

Kadın girişimciler için KOSGEB’in ayrı bir sistemi bulunuyor. Özellikle ev hanımlarını ticarete kazandırmak için hazırlanan bu sistem, kuaförden ev yemekleri dükkanına kadar birçok küçük girişimci hareketi destekleniyor. Tabii bu hibeden yararlanabilmek için standart başvuru süreçlerini tamamlamanız gerekiyor.

Teknolojik Ürün Tanıtım ve Pazarlama Desteği

Özellikle teknoloji tarafında bir girişim fikriniz varsa daha farklı ve avantajlı destekler bulabilirsiniz. 150 bin TL’ye kadar geri ödemesiz kredi alabileceğiniz program kapsamında, yurt dışı faaliyetlerinizde ekstra destek alabileceksiniz.