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    Kendi hikayeni bir de ustadan dinle!

    Hürriyet Haber
    18.01.2018 - 12:47 | Son Güncelleme:

    Nebil Özgentürk, Almanya’daki Türklerin 57 yıllık tarihini belgesel haline getirdi. ‘Almanya’ya Göçün Hatıra Defteri-Bizim Hikayemiz’ adlı belgesel, Nazım Hikmet’in doğumunun 116’ncı yıldönümünün de kutlanacağı Almanya’nın Wuppertal kentindeki gecede gösterilecek.

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    • Kendi hikayeni bir de ustadan dinle
    • Kendi hikayeni bir de ustadan dinle
    • Kendi hikayeni bir de ustadan dinle
    • Kendi hikayeni bir de ustadan dinle

    BELGESELDE Almanya’ya gelen Türklerin yaşadıkları acı ve sıkıntıların yanı sıra başarı hikayelerine de yer verildi. Selçuk Yöntem’in sunacağı gecede Zülfü Livaneli, Rutkay Aziz, Leman Sam, Tilbe Saran, Nebil Özgentürk, Melike Demirağ ve Ferhan Livaneli sahneye çıkacak.

    Kendi hikayeni bir de ustadan dinleKemal Kılıçdaroğlu

    Yaklaşık 4 bin kişinin gelmesi beklenen geceye CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katılacak. Kılıçdaroğlu, daha önce bu konuda yaptığı açıklamada, “Wuppertal’da olacağım. Gurbetçilerimizle birlikte onların olağanüstü göç serüvenini birlikte izleyeceğim. Böyle önemli ve anlamlı gecede olmaktan onur duyarım” demişti.
    Cumartesi akşamı Wuppertal kentinde Albert Einstein Caddesi üzerindeki Unihalle Wuppertal’da yapılacak etkinliğe girişlerin saat 15.00’te, programın da saat 17.00’de başlayacağı bildirildi.

    Kendi hikayeni bir de ustadan dinleNebil Özgentürk, Günay Çapan

    ALMANYA’NIN ŞÜKRAN BORCU VAR
    Belgeselin tanıtımı için Köln’de düzenlenen toplantıda konuşan Nebil Özgentürk, İkinci Dünya Savaşı’nda yenilgiye uğrayan Almanya’ya 1960’larda göç edenlerin bu ülkenin yeniden kalkınmasında ve sanayi devi olmasında emeği bulunduğunu belirtti. Özgentürk, bu nedenle Almanya’nın bu ilk gelen insanlara şükran borcu olduğunu kaydetti.
    Belgesel için yaklaşık iki yıl çalıştıklarını dile getiren Özgentürk, “Şimdiye kadar çektiğimiz 600’den fazla belgesel içinde beni en çok yoran ancak en çok mutlu eden bu insan hikayelerinin, hepimizin torunlarına kalacak önemli bir yapıt olacağını düşünüyorum” dedi.
    Yedi bölümden oluşan belgeselin sponsorluğunu üstlenen işadamı Günay Çapan da bu çalışmayı sosyal sorumluluk projesi olarak gördüğünü söyledi.

     

    Etiketler: Türkiye , işgücü göçü
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