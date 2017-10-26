Kendi gezegenlerini yutan ‘obur’ yıldız keşfedildi: 15 dünya yok oldu!

Kronos ile ‘ikizi’ Krios’un 4 milyar yaşında olduğu tahmin ediliyor. Kronos ve Krios gibi ikiz yıldızlar tek yumurta ikizlerine benzetiliyor ve iki yıldızın merkezinde şekillenen bir gezegen sistemi bulunuyor.

Berrak yapısıyla dikkat çeken ve güneşe benzeyen Kronos, kendi gezegenlerini yutuyor. Kronos’un yapısının ise yuttuğu gezegenler sonucu Krios’tan farklılaştığı gözlemlendi. Ancak Kronos’un yuttuğu gezegenlere ait kalıntıların, yıldızın etrafında toplandığı ve yıldızın tamamına karışmadığı kaydedildi. Kronos’un şimdiye dek 15 gezegeni yuttuğu tahmin ediliyor.

Kendi sistemindeki gezegenleri yutan yıldızın ismi, Yunan mitolojisinde kendi çocuğu yiyen titan Kronos’a atfen verildi.

ABD’li Flatiron Enstitüsü’ne bağlı Sayısal Astrofizik Merkezi’nde görev yapan David Hogg, “Bizim güneşimiz, güneş sistemindeki tüm gezegenleri yutsa dahi bu yıldızdaki anomalinin yanına yaklaşamaz” değerlendirmesinde bulundu.

Princeton Üniversitesi’nde çalışmalarını yürüten astrofizik profesörü Semyeong Oh ise ‘obur’ yıldızın gezegenler sistemiyle ilgili araştırmaların güneş sisteminin nasıl şekillendiğine ve evrildiğine dair ipucu verebileceğini söylüyor.

İkiz gezegenler Kronos ve Krios ile ilgili araştırmalar devam ederken, aynı anda ortaya çıkan iki yıldızın kimyasal yapılarının nasıl bu kadar farklılaştığı araştırılıyor. Zira, iki gezegenin demir, silikon, magnezyum ve lityum gibi metal bileşenleri arasında belirgin farklar bulunuyor.