Kendi elektriğini üreten cami

Tadmamet köyü, Fas’ın başkenti Marakeş’in güneyinde ve en yakın köye 40 km uzaklıkta dağlık bir bölgede bulunuyor. Köyün 400 sakini modern hayattan uzak basit bir yaşam sürüyor. Arpa, patates ve elma gibi ürünlerden geçimlerini sağlıyorlar. Bu köyde çoğu insanın arabası yok, hiç akıllı telefon ve internet bağlantısı da yok. Elektriğe erişim için özellikle kış aylarında mücadele etmeleri gerekiyordu.

Artık köyün elektrik ihtiyacını karşılamak için yeni bir imkanı var. Yeni Şafak'ın haberine göre bu kaynağı köyün merkezinde yer alan camiiden sağlıyor. Tadmamet köyü Fas’ta ilk güneş enerjili camiye ev sahipliği yapıyor. Çatısında bulunan ve çok fazla enerji üretebilen fotovoltaik güneş panelleri sayesinde hem cami hem de köyün büyük bir bölümüne elektrik dağıtılıyor.

Tadmamet camisi bu özelliğiyle benzersiz olmasının yanısıra, diğer camilere de enerjiden fayda sağlamak için bir örnek teşkil ediyor.

Müslüman bir ülke olan Fas’ta da ülkemizdeki gibi camiler birleştirici bir rol oynuyor. Tadmamet’te bulunan cami aynı zamanda köyde bulunan tek kamu binası olma özelliğini de taşıyor. Köydeki okul binasının elektriği olmadığı ve onarılması gerektiği için çocuklar camiyi ayrıca okul olarak kullanıyor.

Cami geceleri köyde bulunan sokak lambalarına da enerji sağlıyor. Şu anda el ile yapılan su pompalama işi için camideki ilave elektrik kullanılarak daha kolay hale gelmesi için çalışmaları devam ediyor. Tadmamet caminde abdest almak için sıcak suda bulunuyor. Caminin içerisi tasarruflu LED lambalar ile donatılmış. Evinde sıcak suyu olmayanlar için caminin yanına küçük bir banyo yapılmış.

Fas hükümeti tarafından ‘yeşil cami’ projesinin bir parçası olan Tadmamet cami bir köye adeta hayat vermiş. Bu caminin elektrik erişimi olmayan diğer bölgelere bir örnek teşkil etmesini umuyoruz.