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    Kendi düğününde bebeğini emzirdi

    Hürriyet Haber
    27 Ağustos 2017 - 11:56Son Güncelleme : 27 Ağustos 2017 - 12:44

    Brezilya'da yaşayan 24 yaşındaki Danielly Katsue kendi düğününde üç aylık bebeğini emzirdi. Çocuğu doğduktan sonra Kale Rios isimli erkek arkadaşı ile dünya evine giren Katsue'nin bu hareketi ilgi çekti.

    Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı Katsue'nin kendi düğününde çocuğunu emzirmesini destekledi. 

    Dünya genelindeki birçok kadın hakları örgütü, kadınların her yerde çocuklarını emzirme hakkı bulunduğunu savunuyor. 

    Kendi düğününde bebeğini emzirdi

    Yeni gelin Katsue, "İlk başta bu fotoğrafları paylaştığım için korkmuştum ancak daha sonra insanların bunun en az benim kadar güzel bulacağına emin olduk" şeklinde konuştu. 

    FEMAIL dergisine konuşan Katsue, "İnsanların büyük çoğunluğu bu hareketi sevdi. Birçok insan bu görüntünün onları harekete geçirdiğini söyledi... Bu benim iyi bir iş yaptığımı bilmem açısında yeterliydi" ifadesini kullandı. 

     

     

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    Etiketler: Brezilya , bebek , emzirme
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