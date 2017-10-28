Kendi çabalarıyla milyarder olan kadınların çoğu Çinli

Dünyada servetini kendi çabalarıyla elde eden 78 dolar milyarderi kadının 49'unun Çinli olduğu bildirildi.



South China Morning Post'un haberine göre, Şanghay merkezli Hurun Report, açıkladığı "Çin'in en zengin kadınları listesi 2017" verilerini yayınladı.

Listeye göre dünyada 78 kadın, ailelerinden devraldıkları mirasla değil kendi çabalarıyla en az 1 milyar dolar servet elde ederken, bunlardan 49'unu Çinli kadınlar oluşturdu.

Kendi çabalarıyla milyarder olan kadınların yüzde 63'ünü oluşturan Çinli kadın girişimciler, listenin ilk 5 sırasında yer aldı.