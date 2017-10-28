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Kendi çabalarıyla milyarder olan kadınların çoğu Çinli

AA
28.10.2017 - 09:41 | Son Güncelleme:

2017 Hurun Raporu'na göre, dünyada toplamda 78 kadın, aileden gelen servetle değil, kendi girişimleriyle dolar milyarderi oldu. Bu kadınların 49'u Çinli. 

Dünyada servetini kendi çabalarıyla elde eden 78 dolar milyarderi kadının 49'unun Çinli olduğu bildirildi.

South China Morning Post'un haberine göre, Şanghay merkezli Hurun Report, açıkladığı "Çin'in en zengin kadınları listesi 2017" verilerini yayınladı.

Listeye göre dünyada 78 kadın, ailelerinden devraldıkları mirasla değil kendi çabalarıyla en az 1 milyar dolar servet elde ederken, bunlardan 49'unu Çinli kadınlar oluşturdu.

Kendi çabalarıyla milyarder olan kadınların yüzde 63'ünü oluşturan Çinli kadın girişimciler, listenin ilk 5 sırasında yer aldı.

Etiketler: 2017 Hurun Raporu , milyarder kadınlar , milyarder ünlüler
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