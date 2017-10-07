'Kendi arkadaşlarımızın içinde bile reformların farkında olmayanlar var'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

3,5 yıl aradan sonra bizi bu kampta buluşturan Rabbime şükürler olsun. Ülke olarak çok ciddi imtihanlardan geçtik. Bu toplantı vesilesiyle nereden geldiğimizi ve nereye gittiğimizi hep birlikte değerlendireceğiz. İlk yola çıktığımız günden bugüne kadar AK Parti’ye gönül vermiş, millete hizmet etmiş tüm kardeşlerime teşekkür ediyorum.

Buna göre hedeflerimizin çıtasını sürekli yükseltmemiz gerekiyor. Partimizin iktidara gelişinden bu yana Türkiye'nin kat ettiği mesafeyi Cumhuriyet tarihi ile mukayese ettiğimizde ortaya çıkan tablo partimizin karnesidir. Bizlerin de bu tabloyu hatırlaması ve hedeflerimizin çıtasını yükseltmemiz gerekiyor. Kendi arkadaşlarımızın arasında bile bu reformların farkında olmayanlar var. Şahsım da dahil olmak üzere her fırsatta bu hatırlatmaları yapmayı sürdüreceğim. Milletimize her fırsatta bu hatırlatmaları ezberden ifade etmenizi istiyorum.

MİLLİ TAKIM'A ÜZÜNTÜLÜYÜZ AMA...

Milli Takım 3-0 mağlup oldu. Üzüntülüyüz ama Eskişehir seyircisinin sonuna kadar destek vermesini alkışlıyorum.

Şehir Hastanelerimizin sayısı 2020 yılına kadar 21'i bulacak. Toplamda 30 şehir hastanesi milletimize hizmet edecek. Milletimiz yüksek hızlı trenle ilk kez bizim dönemimizde tanıştı. Hamdolsun birçok ilkler bizimle birlikte gelmiş bulunuyor.

3,5 yıl aradan sonra bizi bu kampta buluşturan Rabbime şükürler olsun. Ülke olarak çok ciddi imtihanlardan geçtik. Bu toplantı vesilesiyle nereden geldiğimizi ve nereye gittiğimizi hep birlikte değerlendireceğiz. İlk yola çıktığımız günden bugüne kadar AK Parti'ye gönül vermiş, millete hizmet etmiş tüm kardeşlerime teşekkür ediyorum.

'HOŞGELDİN DEMEYECEĞİZ'

Anamuhalefet de dahil olmak üzere silahlı insansız hava araçlarını konuşuyor. 'Piknik yapmaya gittiler' diyor. O dağlarda bunların inine dahi gireceğiz. Bu mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğiz. İçeride ve dışarıda ülkemize kim tehdit oluşturuyorsa 'Hoşgeldin' demeyeceğiz. Yerinde bastıracağız.

Tarih bizi yatırımlarımızla anacak ama istiyoruz ki Durmak Yok Yola Devam ilkesiyle bu yolda devam edelim. Tabi şu gerçeği unutmayacağız. İnsanlar sandıklara gittiğinde gelecekte vaadedilenlerle de ilgilenir. Biz eserlerimizle konuşuyoruz. Birileri kuru sıkı atarak konuşuyor. Yaptıklarımızı anlatmakla yetinmeyecek, yapacaklarımızı da ifade edeceğiz. Hep söylüyorum, Kanalİstanbul çok önemli. Bütün fiziki yatırımlar bir yana en büyük yatırım gönüllere girmektir. Bunu halletmemiz lazım. Biz değişimin, reformun partisi olarak milletimizin gönlünde yer ettik. Bundan sonra da aynı çizgimizi sürdürerek artıracağız.