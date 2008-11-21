Kendi aramızda konişmiycekmişiz

Tuncay : “Tabi ki...Ben 16 yaşındayken Sakarya’da öyle oturuyorum, halı sahada maça çağırdılar beni....Maçı da menajerler seyrediyormuş...”

Spiker : “Pardon Tuncay, o anılardan değil, böyle çocukken ilk başladığın zaman...”

Tuncay : “A-ha anladım...Ben 16 yaşındayken Sakarya’da öyle oturuyorum,”

Spiker : “Hayır, hayır...Futbola ilk başladığın zamanı diyoruz...”

Tuncay : “Annem, ben 16 yaşında futbola başladım...”

Sessizlik....derin....

Peki, mesela kendini geliştirdin tamam...

Mesela Sakarya’da gol ortalaması 32 gol/66 maç, Fenerbahçe’de gol ortalaması 77/154, Premier Lig’de 11/37.

Emrah Öner yazıyor

Mesela, belki İngilizce...tamam..Mesela fizik gücü, kondisyon...tamam..

Peki o sus işareti ne hala Tuncay abicim?

Ama lisede değiliz ki artık..Premier Lig yazıyor orda...

İnşallah Batistuta seyretmemiştir..Hazırlık maçı ve sus işareti var..

O el niye gidiyor sigara gibi ağıza?

Sonra indiriyor, aklına geliyor çünkü...

Soralım var mıdır Tuncay’ın mental koçu?

26 yaşında adam iletişim eğitimi almış mı?

Konuşma ve telaffuz semineri verilmiş mi?

Sanırım imaj-maker’i var, saçlarını kestirtti biri...

Sonuç....

Tuncay’ı tanımam, bilmem, futbolunu sevmem...

Ama bana ne hazırlık maçında 3 golden...

Bana ne Avusturya’dan..

Tuncay’ın zaten çok iyi oynadığı, ultra iyi goller attığı maçlar var.

Önemli olan o değil ki...

Önemli olan İngiltere’den ne alacak....

Tugay mı olacak, Alpay mı?

Nihat mı, Arif Erdem mi?

Sociedad U19 yardımcı antrenörü Tayfun Korkut mu, Blackburn’lu Hakan Unsal mı?

Gelişim diyince aklıma bunlar geliyor...