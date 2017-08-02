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    Kendi aralarında konuşmaya başlayan chatbot'lar

    Hürriyet Haber
    02 Ağustos 2017 - 06:47Son Güncelleme : 02 Ağustos 2017 - 09:01

    Yapay zeka araştırması laboratuvarında geliştirilen ve kendi kendine öğrenen chatbotlar (kullanıcı ile yazışan ve çoğunlukla bir senaryo üzerinde cevaplar üreten bir yazılım parçası, Siri gibi) kendi dillerinde konuşmaya başlayınca konuşmayı anlamayan araştırmacılar programı sonlandırdı.

    Araştımacılar tarafından anlaşılmaz hale gelen chatbotlar için yapay zeka geliştirme çalışmalarında şimdilik geri adım atıldı. Chatbotların kendi aralarında konuşma çabaları geçen haziran ayında fark edildi. Kendi uydurdukları dilde konuşmaya başlayan chatbotlar İngilizce’yi tamamen bir yana bıraktı. Yapay zekanın geliştirilmesinde kullanılan alogaritmalarla çalışan chatbotlar, kendi kendilerini geliştirebilmeleri ve diyaloglarını artırabilmeleri için başlangıçta serbest bırakılmıştı. Araştırmacılar bu süreçte chatbotların insanlara özgü pazarlık etme yetenekleri geliştirdiğini ve blöf yapmayı öğrendiğini fark etmişti.

    ALGILAMA KAPASİTESİ SINIRLI

    Kararın, Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg ve Tesla Motors'un CEO'su Elon Musk arasındaki yapay zeka tartışmasından kısa bir süre sonrasına rastlaması ise dikkatleri çekti. Yapay zekanın gelişmesini 'medeniyetin şimdiye kadar karşılaştığı en büyük tehlike' olarak tanımlayan Musk, "Yapay zeka, istisnai bir alan, bu alanın düzenlenmesinde yalnızca etkin değil aynı zamanda önleyici de olmak zorundayız. Çünkü yalnızca etkin olmakla yetinirsek çok geç olabilir" demişti.

    Bunun üzerine Zuckerberg, Facebook'ta canlı olarak yayınlanan konuşmasında, Musk'u ima ederek "Her şeye itiraz edip kıyamet günü senaryolarıyla ortalığı velveleye veren bu insanları anlamıyorum. Bu son derece pesimist, doğrusu bir o kadar da sorumsuzca bir tavır" demişti. Musk ise Twitter hesabından paylaştığı iletide Zuckerberg'in yapay zekayı algılama kapasitesinin 'sınırlı' olduğunu yazmıştı.

    Etiketler: chatbot , Facebook , yapayzeka
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