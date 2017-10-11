Işık'ı köşesine taşıyan Mesut Yar, okuyuculara 'Kenan Işık'ı unutmayalım' çağrısında bulundu...

İşte o yazı:

Kenan Işık hâlâ uyanmadı. Ama ağızlardaki Kenan Işık ismi giderek tükeniyor. Tam da o hayattayken, tam da belki şu an gözlerini açacakken onu bu biçimsiz unutkanlığımızla karşı karşıya bırakmayalım derim...

Kenan Işık çok fazla insana ekmek oldu. O olmasaydı Selçuk Yöntem’in içinden bir yarışma cini çıkacağını, Murat Yıldırım’a yarışma sundurulacağını düşünemezdik...

O olmasaydı “İyi yarışma sunucusu kimdir?” diye kaliteli bir karşılaştırma kriterimiz olmazdı. O oldu ve hayatta...

Kapısını çalıp, içeridekilere hâl hatır sormak zor değil. Onun adını gündemde tutmak da öyle. Hadi, vefasız olmadığımızı gösterelim; Kenan Işık için bir şeyler yapalım!





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