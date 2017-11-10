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    Kenan Doğulu’dan caz yorumu

    Hürriyet Haber
    10.11.2017 - 13:35 | Son Güncelleme:

    27. Akbank Caz Festivali'nda haftanın öne çıkan konserlerinden biri pop müziğin yıldız ismi Kenan Doğulu. Yarın saat 22.30’da Babylon’da sahneye çıkacak Doğulu, hit parçalarının caz düzenlemelerinden oluşan bir seçkiyle izleyici karşısında olacak.

    ‘Şehrin caz hali’ sloganıyla düzenlenen 27. Akbank Caz Festivali, tüm hızıyla devam ediyor. Festivalde haftanın öne çıkan konserlerinden biri pop müziğin yıldız ismi Kenan Doğulu. Yarın saat 22.30’da Babylon’da sahneye çıkacak Doğulu, hit parçalarının caz düzenlemelerinden oluşan bir seçkiyle izleyici karşısında olacak. Caz, Afro ve Avrupa disko ritimlerini füzyonlayarak elektronik müziğe yeni bir hassasiyet getiren Bonobo’nun yarın saat 21.00’de Volkswagen Arena’da sahnede olacağı festival, 12 Kasım Pazar günü ise Küba piyano müziğinin iki dev ismi Gonzalo Rubalcaba ile Chucho Valdés’i saat 20.30’da CRR’de ağırlayacak.

     

    Etiketler: Kitapsanat , Kenan Doğulu caz
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