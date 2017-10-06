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    Kemoterapisiz tedavide önemli adım

    Güven ÖZALP / BRÜKSEL
    06.10.2017 - 00:36 | Son Güncelleme:

    İKİ kemoterapinin de aralarında olduğu tedavi yöntemlerine olumlu yanıt vermeyen son evredeki bir lösemi hastası, Belçika’daki bir biyoteknoloji şirketinin geliştirdiği ilaca olumlu yanıt verdi.

    İlacı geliştiren ve testleri sürdüren şirketin Genel Müdürü Christian Homsy, ilacı denemeye başladıklarında hasta için başka bir seçenek bulunmadığını belirterek, “Klinik deney yaptığımız ürünle hastada tam bir düzelme elde ettik. Hastanın kemik iliğinde ya da kanında tümörlü herhangi bir hücre kalmadı” dedi. Homsy, ölmekte olan bir hastada bu sonucun elde edilmesinin kanser tedavisi açısından bir ilk olduğunu belirtti.

    ZAFER ÇIĞLIKLARI İÇİN HENÜZ ERKEN

    Tedavinin temelinde hastanın akyuvarlarının laboratuvar ortamında genetik olarak yeniden programlanması yatıyor. Amaç ise akyuvarların tümörlü hücreleri tespit ederek, sağlıklı hücrelere dokunmaksızın, onları yok etmesini sağlamak. Yöntemin yan etkilerinin de kemoterapiden daha hafif olduğu belirtiliyor.

    İlacın denendiği her hastadan aynı düzeyde olumlu yanıt alınmaması zafer çığlıkları atılması için erken olduğunu gösterse de Belçikalı şirket daha fazla olumlu sonuç elde etme konusunda umutlu. Klinik deneylerin sadece kan kanseriyle sınırlı kalmaması ve diğer kanser türleri için de sürdürülmesi öngörülüyor. Hasta, dört aydır düzelme eğilimini sürdürse de lösemi uzmanları, tam iyileşmeden bahsedebilmek için daha uzun süreye ihtiyaç duyulduğunu hatırlatıyor. 

    Etiketler: Kemoterapi , Kanser , gazetehaberleri
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