Kemikleri bulundu namazları 2. kez kılındı

8 SULTAN YATIYOR

Konya kent merkezinin ortasındaki 'Alaeddin Tepesi' diye bilinen höyüğün üzerinde yer alan tarihi Alaeddin Camisi, Selçuklu Sultanı 1'inci Rükneddin Mesud'un son zamanlarında başladı. 2'nci Kılıçarslan devrinde inşaatına devam edildi, Sultan 1'inci Alaeddin Keykubad tarafından 1221 yılında tamamlanarak ibadete açıldı. Caminin bahçesinde bulunan türbede Selçuklu Devleti'nin sultanlarından 1'inci Sultan Mesud, 2'nci Kılıçarslan, 2'nci Rükneddin Süleyman, 1'inci Gıyaseddin Keyhüsrev, 1'inci Alaeddin Keykubat, 2'nci Gıyaseddin Keyhüsrev, 4'üncü Kılıçarslan, 3'üncü Gıyaseddin Keyhüsrev'in cenazeleri bulunuyor. Cenazeler ise 'Zir-i zemin' olarak adlandırılan zemin altında, yer seviyesinin aşağısında bulunan bir odaya defnedilmiş.



KÖPEKLER ALIP GİTTİ

1960'lı yıllarda türbenin restorasyon ve temizliği yapıldığı sırada işçiler, sultanların kemiklerini sandukaların altındaki mezarlardan çıkarıp torbalara koydu. Ancak gece açık bırakılan havalandırma bölümlerinden giren köpekler ağzı açık bırakılan torbalardaki sultanların kemiklerinden bazılarını kapıp kaçtı. Ertesi sabah durum fark edildi. Kemikler, Alaeddin Tepesi çevresinde ve biraz ilerisindeki şimdiki Kültür Parkı'nda çevresinde saçılmış halde bulunup toplandı. Alaeddin Camisi'nde 2014 yılında yeniden restorasyon çalışması başlatıldı.



SİYANÜRE RASTLANDI

Halen devam eden çalışmalar kapsamında geçmiş yıllarda karıştırılan ve yıllarca bekletilen kemiklerden, Sultan 2'nci Kılıçarslan ve oğlu 1'inci Gıyaseddin Keyhüsrev'in kemikleri, kafataslarından yola çıkılarak tespit edildi. Bilimsel yöntemlerle, tarihi belgelerde yüz ve kafa yapısı, o dönemlerdeki yara ve benzeri belirleyici özellikler sayesinde yapılan tespitte sultanların birinde siyanüre benzer bir zehire de rastlandığı ileri sürüldü.



VALİ DE NAMAZDAYDI

Belirlenen iki sultanın cenazeleri, 28 Temmuz'da yeniden İslami usullere göre hazırlanıp, Konya Valisi Yakup Canbolat, AK Partili iki milletvekili ve üst düzey bürokratların katıldığı, İl Müftüsü Ali Akpınar'ın kıldırdığı cenaze namazıyla yeniden defnedildi. Türbede bulunan diğer 6 sultanın kemiklerinin akıbeti sır gibi saklanıyor. Konu ile ilgili Konya Valiliği ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü bilgi vermekten kaçındı. Alaeddin Camisi'nde sürdürülen restorasyon çalışmalarında ayrıca, caminin bahçesinde sultanların türbelerinin yakınında zamanla yıkılmış ve unutulmuş Osmanlı dönemine ait türbe ve mezar yerinin de yeniden aslına uygun şekilde ortaya çıkartılacağı kaydedildi.









HÜRRİYET 2004'TE MANŞETTEN DUYURMUŞTU

HÜRRİYET, skandalı 21 Mart 2004’te ‘Sekiz sultanın başına gelen’ manşetiyle duyurmuştu. Murat Bardakçı imzalı haberde, Selçuklu Devleti’nin önde gelen 8 hükümdarının lahitlerinin bakım maksadıyla açıldığı, çıkarılanlar açıkta unutulunca gece türbeye giren köpeklerin kemikleri kapıp gittiği, arta kalanların ertesi sabah Alaeddin Tepesi’nin dört bir yanında toplanıp 8 lahte göz kararı yerleştirildiği ve Konya Valiliği’nin konuyla ilgili açtığı soruşturmadan da sonuç çıkmadığı yazılmıştı. Anadolu Selçuklu Devleti’nin kuruluş döneminde tahta çıkan 8 hükümdar, devlete en parlak günlerini yaşatmıştı. 8 hükümdar, Alparslan’ın başlattığı işi tamamlayıp Anadolu’yu bir Türk toprağı haline getirmişti.



