Kemik yaşı cezasını belirleyecek

Mahkeme, 17 yaşındaki Y.K.’nın büyük göründüğünü tespit ederek, suç tarihindeki yaşının belirlenmesi amacıyla kemik yaşı tespiti için Adli Tıp Kurumu’ndan rapor istedi.



U.P.’nin avukatı Mehmet Mağal ise Hürriyet’e yaptığı açıklamada, sanığın yaşından büyük gösterdiğini belirterek, “18’den küçük olarak yargılanması halinde alacağı ceza ile bir yetişkin olarak alacağı ceza arasında ciddi fark var” dedi. Y.K.’nın 18 yaşından büyük olduğu ortaya çıkarsa en çok 30 yıl, küçük olduğu ortaya çıkarsa en çok 15 hapis cezası verilebilecek. Dört kurs yetkilisi hakkındaki “suçu ve suçluyu bildirmeme” soruşturması ise sürüyor.



