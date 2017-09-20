Kemer Rock Festivali başlıyor!

60 bin dönümlük alanda gerçekleşecek olan festivalde, Pentagram, Emre Aydın, Mor ve Ötesi, Kurtalan Ekspres, Yüksek Sadakat gibi önemli isimler, rock müziği severlerle buluşacak. Toplam 16 sanatçı ve grubun sahne alacağı festivalde konserlerin yanı sıra kültür ve spor etkinlikleri de düzenlenecek.

Birlikte Güzel sloganıyla bu yıl ilk kez gerçekleştirilecek olan Kemer Rock Fest’in ilk günü olan 21 Eylül’de Mor ve Ötesi, Flört, Necati ve Saykolar, Redd ve Set sahne alırken, rock müzikseverlerin kulaklarının pasını silecekler. Kemer Rock Festivali’nde günlük katılımın yanı sıra, festivale katılacak müzikseverler, kamp alanında konaklayarak 3 gün boyunca sahne alacak sanatçıları izleme fırsatı da bulacak. Üç gün sürecek festivalin sabah saatlerinde yoga ve kütüphane alanı kurulacak. Müzikseverler konserler öncesi keyifli vakit geçirecekler.

Festivalin ikinci gününde Emre Aydın, Pinhani, Kurtalan Ekspres, Pera, Piiz ve Keti sahne alırken, son gün ise Pentagram, Yüksek Sadakat, Can Gox, Niyazi Koyuncu ve Eski, rock müzikseverlerle buluşacak. Türk rock müziğinin birbirinden önemli isimlerinin sahne alacağı Kemer Rock Festivali, gelecek yıldan itibaren uluslararası bir kimliğe bürünecek ve yabancı grup ve sanatçılar da festivalde yer alacak.