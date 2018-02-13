MAN ADASI SORUSU

“MAN Adası belgelerini açıklamıştım. ‘Sahte’ diyorlardı. Benim adım Recep Bey değil, benim adım Kılıçdaroğlu. Seni önüne gelen herkes kandırır ama bu gariban kardeşinizi kimse kandıramaz. Götürdük savcılığa. Ben Recep Bey’e soruyorum, istifa edecek misin? Namusun, şerefin ve haysiyetin varsa bir dakika o koltukta oturmazsın. Hiçbirisinin sahte olmadığı ortaya çıktı. ‘Hangi şirketi sattı?’ diye sormuştum. Şerefin varsa bu soruya yanıt verirsin. Her Firavunun bir Musası var, o firavunun Musası da benim.



VATAN GÖREVİ

Ülkenin bekası ve güvencesi, o ülkenin ordusudur. Ordumuzun Afrin’de yaptığı harekâtı destekledik ilk günden itibaren. Bugün, Afrin’de zor şartlarda mücadele ediyor. Şehitlerimiz var. Ordumuzun yaptığı mücadele Türk halkının mücadelesidir, Erdoğan’ın mücadelesi değildir. Onu siyasallaştırmak doğru değildir, ordu hepimizin ordusudur. Hepimizin çocukları askere giderler. Vatani görevdir bunun adı, parti görevi değildir.



NE KAHRAMANI?

Son 15 yılda Türkiye’nin DNA’sıyla oynandı. Ergenekon, Balyoz operasyonlarını kim yaptı? Genelkurmay Başkanı’nı terörist diye hapse attılar. Cumhuriyet tarihinde ilk kez 4 komutan istifa etti. Ordunun elini kolunu bağladılar. Kuzey Irak’ta askerlerin başına çuval geçirildi bir nota dahi veremediler. Şimdi kalkmışlar kahramanlıktan söz ediyorlar. Neymiş, Recep bey kahramanmış. Ne kahramanı... Ne kahramanı, sen Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en korkak adamısın.



MUSTAFA KEMAL’İN ORDUSU

Diyor ki, ‘Bu Kemal’in takımı bir yana, geri kalan herkesi Afrin’e götüreceğiz’ diyor. Recep Bey, Kemal’in takımı zaten Afrin’de. O takımın adı Mustafa Kemal’in ordusu. O senin ordun değil, milletin ordusudur o. Benim oğlum asker. Askerlikten kaçmadı, çürük raporu almadı, bedelli ödemedi. Benim oğlum fakirin, fukaranın, garibanın çocuğu nasıl askere gittiyse, öyle askere gitti. Sen benim yanımda ayar tutturamazsın. Senin çocukların ne oldu? Çocuklarını askerden kaçıran adam milli imiş. Ne milliliği ya, gayri milli bir adam millilik edebiyatı yapıyor.”



ABD'YE PYD ÇIKIŞI

ABD’nin, PYD terör örgütüne silah vermesi asla ve asla kabul edilemez. Bir devletin terör örgütünü desteklemesi kabul edilemez. Eğer bizimle müttefiklik ilişkilerini sürdürecekseniz, hiç kimsenin terör örgütlerine şu ya da bu şekilde destek vermesini kabul etmiyoruz. Bu konuda alınacak olan her kararı sonuna kadar destekleyeceğiz.



HABERİ KÜRSÜDE ALDI

CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu hakkında verilen 5 yıl 10 ay hapis kararı Kılıçdaroğlu’na kürsüde notla ulaştırıldı. Bunun üzerine Kılıçdaroğlu, “Enis Berberoğlu’na 5 yıl 10 ay hapis verilmiş. Bunu asla kabul etmiyoruz. Enis kardeşim hiç üzülme. Sen bu yargılama sürecinden mutlaka ve mutlaka beraat edeceksin” dedi.