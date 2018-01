Kemal Sunal beni Tarık Akan’a benzetirdi

◊ Sahalardan setlere uzanan bir hikayeniz var, anlatır mısınız?

- Bir abimin lise yıllarında beni futbola götürmesiyle kaleci olarak yaratıldığımı anladım. Eldiveni giydiğim an başka bir Numan oluyordum. “Deli Numan” derlerdi bana. Bu arada bir başka tutkum olan oyunculuk için de çabalıyordum. Futbol oynarken fırsat buldukça figüranlık yapıyordum. Küçükçekmece Halkevi Tiyatrosu’nda profesyonel oyunculuk serüvenim başladı. Vefa’ya kaleci olarak ilk profesyonel imzamı attığımda tiyatroya ara vermek zorunda kalmıştım. Ama Vefa dönemi benim için hem oyunculuk hem kalecilik açısından yeni bir perdenin açılması demekti. Zeytinburnu’na transfer olarak 1. Lig’de kalecilik yapmaya başladım.

◊ Vefa’daki kalecilik günlerinizin oyunculuk kariyerinize etkisi nasıl oldu; sizi keşfeden isimler kimlerdi?

- Vefa günlerimde rahmetli Kemal Abi (Sunal), beni ilk keşfedenlerden biriydi. Aktör olmam için bana ısrarcı olmuştu. Rahmetli Tarık Akan’a benzetirdi beni. Memduh Ün, Atıf Yılmaz ve adını sayamayacağım pek çok ustayla tanıştırdı.

◊ Oyunculuk mu, futbol mu?

- İkisinin de benim için yeri ayrı. Ama oyunculuğu çok seviyorum. 2001 yılında profesyonel futbolculuk hayatıma son verdiğimde hayatımdaki bu değerli isimler sayesinde karakter oyunculuğu ağır bastı. İkisine olan tutkum, sonraki yıllarda oyunculukla kaleciliği buluşturduğum bir projeye bile vesile oldu; “Kaledeki Yalnızlık” filmine. Filmde canlandırdığım Nurettin benim hikayemdir.

◊ İki mesleğin ortak noktası nedir?

- Oyunculukta da futbolda da ekip olmanın, takım olmanın önemi büyük, bunu anladım. Ortak noktası bu diyebilirim.

ZÜBEYİR OLMAKTAN OKUDUĞUM KİTAPLAR SAYESİNDE KURTULDUM

◊ Refik, Hayri, şimdi de Zübeyir. Genellikle kötü karakterleri canlandırdınız. Zübeyir rolüne seçilmeniz nasıl oldu?

- Dizimizin yapımcısı “Benim Adım Gültepe”de izlemiş beni. Refik rolündeydim. Çok beğenmiş, hayran kaldığını söyledi. “Kızlarım İçin” dizisinde de karakteri ilk belli olan oyuncu ben oldum.

◊ Zübeyir’le ortak noktalarınız var mı?

- Zübeyir, çıkarları doğrultusunda her şeyi yapabilen bir karakter. En yakın komşusunun karısıyla aşk yaşayan, başkalarına verdiği zararı umursamayan biri. Ben gerçek hayatta ‘Zübeyir’ olmaktan kurtuldum. Zübeyir olmamam doktrinim, sosyal ve siyasal ahlakım sayesindedir. Oynadığım futbol, okuduğum kitaplar Zübeyir olmaktan beni kurtardı. Hayatta Zübeyir’ler var. Zübeyir’leri uzak tutuyorum kendimden.

KADIN “KISKANCIM” DEDiĞi ANDA HER ŞEY BiTiYOR

◊ Aşk hayatınızı da soralım...

- Karşımdaki kişi “Ben kıskanç bir kadınım” dediği anda her şey bitiyor bende. Baskı altındayken her şey bitiyor. O yüzden çok uğraşmıyorum. Her şeyden uzak duruyorum, evime gidip kapanıyorum. Beni şaşırtacak, sürprizli biri çıkarsa belki olur.