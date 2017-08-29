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    Kemal Kılıçdaroğlu, köylülerle kahvaltı yaptı

    Burak GEZEN- Mustafa SUİÇMEZ (DHA)
    29 Ağustos 2017 - 11:25Son Güncelleme : 29 Ağustos 2017 - 11:25

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çanakkale'nin Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Kocadere Köyü yakınında bulunan Kocadere Kamp Alanı'nda düzenlenen Adalet Kurultayı'nın son gününde, köylülerle kahvaltı yaptı.

    Kılıçdaroğlu, bugün saat 08.30'da, 4'üncü ve son gününe giren Adalet Kurultayı'nın gerçekleştirildiği Kocadere Kamp Alanı'nın yakınındaki Kocadere Köyü'nde köylülerle kahvaltıda bir araya geldi. Kocadere Köyü Muhtarı Güray Yaşın ve köylüler tarafından karşılanan Kılıçdaroğlu, köy meydanında düzenlenen kahvaltıda köylülerle bir araya gelerek sohbet etti. Kılıçdaroğlu, kahvaltıda taze keçi peyniri, bal, köy ekmeği, domates, salatalık yedi, kendisine ikram edilen sıcak sütü ve çayı içti. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, TBMM Anayasa Komisyonu üyesi ve Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek, Çanakkale Belediye Başkanı CHP'li Ülgür Gökhan ve partililer de kahvaltıya katıldı.

    CHP lideri Kılıçdaroğlu, kahvaltı ardından, Kocadere Köyü'nde bulunmaktan mutluluk duyduğunu söyledi. Yaşamının en mutlu günlerinden birini yaşadığını belirten Kılıçdaroğlu, sözlerine şöyle devam etti:

    "Efendim güzel bir sabah. Sayın Muhtarımız bizi sofrasına davet etti, kapılarını açtı. Kendisine yürekten teşekkür ediyorum, sağolsun, var olsun. Emin olun benim hayatımın en mutlu günlerinden biri bugün. Böylesine güzel bir sabah, güzel insanlarla beraber olmak, onlarla sohbet etmek, yaşlıları dinlemek, onların sesine kulak vermek. Duayla başladık, duayla sonlandırdık soframızı. Dolayısıyla son derece mutluyum, son derece memnunum. Köyün tarihini az önce muhtarımıza sordum. Çok eski bir tarihi var. Böylesine köklü bir köyde muhtarımla, köylülerle beraber olmak, onların çayını içmek, ekmeğini yemek benim için dünyanın en mutlu günlerinden birisi. Bu vesileyle hepinize yürekten teşekkür ediyorum. Sağolun, var olun diyorum. Çayınızı içtik, lokmanızı yedik, helal edin diyorum. Sağolun, var olun."

    Kılıçdaroğlu ardından köy meydanındaki Yüceliş Anıtı önünde hatıra fotoğrafı çektirdi. Köydeki yaşlı kadınların elini öptü. Kahvaltının ardından Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler kamp alanına geçti.

    Etiketler: Kemal Kılıçdaroğlu , CHP , adalet kurultayı
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