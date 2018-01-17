Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Kelepçeye tepki gösterdi duruşmaya gelmedi

    Kelepçeye tepki gösterdi duruşmaya gelmedi

    Aziz ÖZEN / İSTANBUL
    17.01.2018 - 00:38 | Son Güncelleme:

    MİT TIR’ları davasında tutuklu yargılanan CHP Milletvekili Enis Berberoğlu, adliyeye kelepçeli götürülmek istenmesini protesto ederek dünkü duruşmaya katılmadı.

    İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi’nde kapalı olarak görülen duruşmada heyet değişikliği nedeniyle dava dosyası özetlenerek okundu. Yaklaşık 2 saat süren ve Berberoğlu’nun SEGBİS’le katılıp savunma yaptığı duruşma 13 Şubat’a ertelendi. Berberoğlu’nun eşi Oya ve kızı Dilara Berberoğlu’nun da izlediği duruşmaya CHP’li vekiller Gürsel Tekin, Barış Yarkadaş, Engin Altay, Gamze Akkuş İlgezdi ve Sezgin Tanrıkulu da destek verdi. Duruşma çıkışı açıklama yapan Berberoğlu’nun avukatı Murat Ergün, şunları söyledi: “İki eksik husus var. Bunlar, sanık lehine olabileceğini değerlendirdiğimiz hususlar. Bu iki eksiğin tamamlanması için duruşma ertelendi. 13 Şubat’ta karar çıkacağını değerlendiriyoruz. Görüşümüz, yeni belge ve bilgiler doğrultusunda, Berberoğlu’nun masumiyetinin ortaya çıkacağı ve tahliye edileceği yönündedir.”

    DEMOKRASİ İÇİN AYIP
    Avukat Yiğit Acar ise “Kelepçe tedbiri zorunlu değildir. Bir milletvekilinin duruşmaya getirilirken kelepçeye vurulması, demokrasimiz için ayıptır. Berberoğlu
    bu ayıbın ortağı olmamak için cezaevinden SEGBİS sistemiyle duruşmaya katılmıştır” diye konuştu.

    Etiketler: Enis Berberoğlu , gazetehaberleri
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri