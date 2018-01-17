Kelepçeye tepki gösterdi duruşmaya gelmedi

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi’nde kapalı olarak görülen duruşmada heyet değişikliği nedeniyle dava dosyası özetlenerek okundu. Yaklaşık 2 saat süren ve Berberoğlu’nun SEGBİS’le katılıp savunma yaptığı duruşma 13 Şubat’a ertelendi. Berberoğlu’nun eşi Oya ve kızı Dilara Berberoğlu’nun da izlediği duruşmaya CHP’li vekiller Gürsel Tekin, Barış Yarkadaş, Engin Altay, Gamze Akkuş İlgezdi ve Sezgin Tanrıkulu da destek verdi. Duruşma çıkışı açıklama yapan Berberoğlu’nun avukatı Murat Ergün, şunları söyledi: “İki eksik husus var. Bunlar, sanık lehine olabileceğini değerlendirdiğimiz hususlar. Bu iki eksiğin tamamlanması için duruşma ertelendi. 13 Şubat’ta karar çıkacağını değerlendiriyoruz. Görüşümüz, yeni belge ve bilgiler doğrultusunda, Berberoğlu’nun masumiyetinin ortaya çıkacağı ve tahliye edileceği yönündedir.”



DEMOKRASİ İÇİN AYIP

Avukat Yiğit Acar ise “Kelepçe tedbiri zorunlu değildir. Bir milletvekilinin duruşmaya getirilirken kelepçeye vurulması, demokrasimiz için ayıptır. Berberoğlu

bu ayıbın ortağı olmamak için cezaevinden SEGBİS sistemiyle duruşmaya katılmıştır” diye konuştu.



